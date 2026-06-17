El transporte público volvió a quedar en el centro de la escena para miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a los nuevos aumentos que rigen desde esta semana en gran parte del territorio nacional.

En este sentido, el ajuste impacta de lleno para todas las personas que día a día y más para los que precisan de más de un transporte. Por eso, hoy te contamos las distintas opciones de descuentos según bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

¿Cuánto cuesta el colectivo tras el aumento de junio?

El Gobierno nacional aplicó desde el 15 de junio un incremento del 2% en las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional. Se trata del segundo tramo de aumentos escalonados definidos por la Secretaría de Transporte.

Con esta actualización, los pasajeros que tienen la tarjeta SUBE registrada deben afrontar nuevas tarifas según la distancia recorrida.

Los valores vigentes quedaron de la siguiente manera:

Entre 0 y 3 kilómetros: $728,28.

Entre 3 y 6 kilómetros: $835,32.

Entre 6 y 12 kilómetros: $952.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1075,37.

Más de 27 kilómetros: $1227,76.

Para quienes utilizan una SUBE sin registrar, las tarifas son considerablemente más altas y oscilan entre $1456,56 y $2455,52.

El boleto de colectivo aumentó en junio, pero algunos descuentos permiten pagar menos.

Aumentó el colectivo: todos los descuentos en transporte de este mes

Para junio, hay distintas promociones y reintegros activos de bancos y billeteras virtuales que permiten viajar en colectivo y subte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con tarifas más bajas o incluso sin costo.

100% de reintegro (Viajes Gratis)

Sorpresa Santander : Ofrece un 100% de reintegro en pasajes de colectivo y subte con un tope mensual de $16.000. Requiere pagar desde la app de Santander o MODO generando un código QR de transporte, abonando con dinero en cuenta y manteniendo un saldo mínimo de $1.200 al pagar.

Mercado Pago: Brinda un 100% de devolución con tope de $5.000 o $10.000 (según el usuario). Este beneficio es exclusivo para usuarios seleccionados y se debe verificar su disponibilidad dentro de la solapa “Beneficios” de la app.

50% de descuento

Banco Santander (Clientes generales): Quienes no estén en el programa Sorpresa reciben un 50% de reintegro. El tope de ahorro es de $8.000 para todo el período (junio, julio y agosto). Aplican las mismas condiciones de pago con QR y saldo mínimo de $1.200.

Naranja X (Subte con QR): Otorga un 50% de reintegro todos los días en el subte. Se debe abonar escaneando el “QR Subte” desde su app oficial, con un tope mensual de $5.000.

Naranja X (NFC Colectivos y Subtes): Ofrece un 50% de reintegro al abonar con tecnología NFC desde el celular (acercándolo al lector) usando las tarjetas Visa de Naranja X. Tiene un tope de $5.000 pagando con débito y otros $5.000 con crédito.

20% menos

Banco Macro: Aplica un 20% de reintegro todos los días de junio con un tope mensual de $4.000 por usuario. Se activa pagando desde el celular con código QR de transporte (vía app Macro o MODO con dinero en cuenta) o mediante pago NFC con Visa Débito.

Los descuentos que otorga la SUBE