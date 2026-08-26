Ya es oficial | Declaran feriado el viernes 28 de agosto y habrá un nuevo fin de semana largo confirmado para estos trabajadores.

Un nuevo feriado dará paso a un último fin de semana largo previo a que termine agosto. Se debe al asueto del viernes 28 que formará tres días consecutivos de descanso ideales para realizar alguna mini escapada o quedarse en casa.

¿Por qué es feriado el viernes 28 de agosto?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Esta fecha se debe al traslado de otra celebración

El martes sábado 29 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de estos partidos, que cumplen más de 150 años cada uno, pero se espera que se adelante el asueto para dar lugar a un descanso extendido de tres días del sábado viernes 28 al lunes 30:

La Angelita

Saldungaray

El calendario señala que durante el fin de semana largo extendido se realizarán las fiestas patronales organizadas por la comunidad local y los actos oficiales correspondientes.

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¿Quiénes podrán disfrutar de los tres días de descanso?

Los habitantes de esta zona y las localidades aledañas del partido tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar debido a su fiesta patronal y al aniversario de su fundación.

De esta manera, en estas localidades, habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. Además, se extenderá a todos los trabajadores de sucursales de Banco Provincia.

¿Cuándo es el próximo feriado?

De cara al resto del año, el calendario las siguientes fechas confirmadas que darán asueto para todo el país: