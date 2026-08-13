La VTV incorporó cambios en su régimen a partir de una reforma oficializada a comienzos de junio, por lo que quienes aún no hayan realizado este trámite deberán atender a las modificaciones incorporadas.

La medida impactó tanto en los establecimientos habilitados para realizar la revisión como en los plazos para determinados vehículos.

El nuevo sistema busca ampliar la cantidad de talleres disponibles y simplificar el trámite para los conductores, por lo que todos aquellos conductores que deban llevar a cabo esta gestión durante agosto, tendrán que prestar especial atención a todos los requerimientos.

VTV: dónde se puede hacer el trámite

Uno de los principales cambios es la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funciona de manera digital y pública.

Uno de los principales cambios es la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los conductores podrán elegir el taller donde realizar la revisión, siempre que esté inscripto en el registro y cumpla con los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

También podrán incorporarse concesionarias e importadores que acrediten la capacidad necesaria para realizar las inspecciones.

Cuáles son los nuevos plazos de la VTV

La reforma también modificó los períodos establecidos para realizar la primera revisión y los controles posteriores. Los plazos dependen del tipo y la antigüedad del vehículo.

El esquema vigente establece:

Vehículos particulares 0 km : primera revisión a los 5 años.

Vehículos particulares de hasta 10 años : revisión cada 24 meses.

Vehículos particulares de más de 10 años : revisión cada 12 meses.

Vehículos de cargas y pasajeros: revisión cada 12 meses.

La normativa mantiene la obligación de realizar los controles técnicos y exige que los talleres cuenten con un Director Técnico.

Qué cambia para los conductores

El nuevo régimen busca que los usuarios tengan más opciones para realizar la VTV , ya que podrán elegir entre los establecimientos que cumplan con las condiciones y estén incorporados al registro nacional.

Además, se implementa una base informática para reunir los datos de las revisiones realizadas y los certificados emitidos por los talleres habilitados.

De esta manera, la reforma mantiene la revisión técnica como requisito de seguridad vial, pero incorpora un sistema más amplio para realizar el trámite y establece nuevos plazos según cada tipo de vehículo.