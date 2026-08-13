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Cuando una persona tiene varias deudas, una de las principales consultas es cuál conviene cancelar primero . No siempre la opción más conveniente es comenzar por la deuda más grande, ya que existen distintas estrategias para ordenar los pagos.

En la lista de métodos más seguidos en estos casos, se destacan dos: el método avalancha y el método bola de nieve. Mientras uno busca reducir al máximo los intereses generados por mora, el otro apunta a conseguir resultados rápidos que ayuden a mantener la motivación.

Método avalancha: cuándo conviene pagar primero la deuda más cara

El método avalancha propone comenzar por la deuda que tiene la tasa de interés más alta , independientemente del dinero que se deba. Con esta estrategia, el objetivo es reducir el costo total que generan los intereses.

En la lista de métodos más seguidos para cancelar deudas se destacan dos: el método avalancha y el método bola de nieve. (Foto: creada con IA) ChatGPT

Para aplicarlo, es fundamental tener en cuenta un paso a paso:

Primero hay que hacer una lista con todas las deudas y conocer el saldo, la tasa y el pago mínimo correspondiente. Después, se deben ordenar de mayor a menor según su tasa de interés . El dinero extra disponible se concentra en la deuda más cara, mientras que en las demás se abona solamente el pago mínimo. Una vez cancelada la primera deuda, el dinero destinado a ella se suma al pago de la siguiente con mayor tasa . El proceso continúa hasta eliminar todos los compromisos.

¿Cuándo conviene usar el método avalancha?

Hay una o dos deudas con tasas muy superiores a las demás.

El ahorro en intereses es significativo.

La persona puede mantener el plan durante varios meses.

No necesita obtener resultados rápidos para sostener la motivación.

Método bola de nieve: cuándo conviene empezar por la deuda más chica

El método bola de nieve utiliza una estrategia diferente: comenzar por la deuda con el saldo más pequeño, sin importar cuál tenga la tasa de interés más alta .

Primero se deben ordenar todas las deudas de menor a mayor según el saldo pendiente. Después, se paga el mínimo en todas y se utiliza el dinero extra para cancelar la deuda más pequeña.

Método avalancha o método bola de nieve: cuál es el que conviene aplicar si tengo más de una deuda. (Fuente: Shutterstock / Canva) Shutterstock (en composición con Canva)

Cuando esa deuda llega a cero, el pago que quedó liberado se suma al dinero destinado a la siguiente. De esta forma, el monto disponible para cancelar cada compromiso aumenta progresivamente.

¿Cuándo conviene aplicar el método bola de nieve?

Hay varias deudas pequeñas que generan estrés.

Se necesita obtener resultados concretos rápidamente.

Otros planes de pago fueron difíciles de sostener.

La motivación es un factor importante para mantener el compromiso.

¿Cuál método conviene más para pagar las deudas?

No existe un único método que sea mejor para todas las personas. La elección depende de la estructura de las deudas y de la capacidad de cada persona para sostener el plan .

En caso de que existan grandes diferencias entre las tasas de interés, el método avalancha puede generar un ahorro importante. Por su parte, si las tasas son similares, la bola de nieve puede resultar más efectiva desde el punto de vista de la motivación.

Una alternativa es calcular cuánto se pagaría en intereses utilizando cada estrategia. Si la diferencia es considerable, puede ser conveniente priorizar el método avalancha.

¿Se puede combinar el método avalancha con el método bola de nieve?

También es posible combinar ambas estrategias. Por ejemplo, se puede utilizar la bola de nieve para cancelar algunas deudas pequeñas y luego pasar al método avalancha para atacar los compromisos con tasas más elevadas.

Lo importante es mantener los pagos mínimos de todas las deudas y destinar el dinero adicional a la estrategia elegida. De esta manera, se puede avanzar de forma ordenada hasta cancelar los distintos compromisos financieros.