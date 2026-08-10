El trámite de renovación es 100% digital en su etapa inicial y requiere cumplir con una serie de pasos previos antes de asistir al turno presencial para el examen psicofísico.

Manejar con la licencia de conducir vencida no solo implica el riesgo de severas multas y la retención del vehículo en controles de tránsito, sino también la pérdida de cobertura automática por parte de las compañías de seguro. Por eso, para los conductores radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mantener el registro al día es una prioridad constante.

El trámite de renovación es 100% digital en su etapa inicial y requiere cumplir con una serie de pasos previos antes de asistir al turno presencial para el examen psicofísico.

¿Quiénes deben hacer la “renovación” y en qué casos aplica?

El trámite de Renovación aplica para todos aquellos conductores que tengan su licencia vigente o que se les haya vencido hace menos de 1 año.

Aviso fundamental: Si tu licencia venció hace más de 365 días, ya no podés realizar una renovación directa. La normativa de la Ciudad establece que deberás tramitar un “Otorgamiento”, lo que exige rendir nuevamente el examen teórico y el práctico de manejo en pista o calle.

El paso a paso para renovar la licencia en CABA

Para completar la renovación sin contratiempos, el sistema de la Ciudad exige seguir un orden cronológico estricto:

1. Verificación de Infracciones y Libredeuda

Antes de iniciar cualquier solicitud, es requisito no tener multas de tránsito pendientes de pago en CABA. Podés consultar tu estado de deuda en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad. Si tenés actas pendientes, deberás abonarlas o resolverlas ante un Controlador de Faltas antes de avanzar.

2. Solicitud de la BUI y el Certificado CENAT

Deberás ingresar a la plataforma de trámites digitales del GCBA para generar las boletas de pago obligatorias:

Boleta Única Inteligente (BUI): Corresponde al arancel del trámite jurisdiccional de la Ciudad.

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): Es el canon nacional exigido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Ambas boletas deben estar pagadas previamente al día del turno presencial (se recomienda abonarlas al menos 72 horas antes para que el pago se acredite en el sistema).

Atención: la infracción a la que deben prestar atención los conductores. Shutterstock

3. Charla virtual de Educación Vial

Para las licencias de categoría particular (Autos A y Motos B), es obligatorio realizar la revalidación de conocimientos a través de la charla de educación vial en formato digital. Al finalizar el módulo en línea, el sistema emitirá el comprobante que deberás presentar.

4. Reserva de turno y Examen Psicofísico

Una vez acreditados los pagos y completados los requisitos previos, podrás seleccionar la sede (Sede Central Roca o sedes comunales habilitadas) y el horario para la evaluación presencial. Durante el turno, se evalúan:

Prueba de visión y audición.

Evaluación psicológica y médica general.

Si el resultado del psicofísico es apto, la nueva licencia física se imprime en el momento o se envía al domicilio, según la modalidad operativa elegida.

Nuevos plazos de vigencia de la licencia en CABA

De acuerdo con las modificaciones introducidas al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad (Ley N.° 6588), los períodos de validez del registro se otorgan según la franja etaria del conductor: