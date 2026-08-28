Ni vinagre ni bicarbonato: la mejor manera de limpiar la pava del mate para eliminar el sarro y quede como nueva.

Un debate que se viralizó en redes sociales puso en duda la efectividad de los trucos caseros para sacar el sarro de la pava eléctrica.

Frente a esa polémica, un especialista en insumos de limpieza salió a demostrar, con una explicación técnica, que el ácido cítrico en polvo es la opción más eficaz.

Por qué el ácido cítrico disuelve el sarro mejor que el limón

El sarro es un depósito de minerales, principalmente calcio, que se forma cuando el agua dura se calienta de forma repetida. Ese residuo blanco no solo afecta el sabor del agua, sino que también reduce la vida útil del electrodoméstico.

A diferencia de la lavandina o los limpiadores abrasivos, el ácido cítrico es un acidulante de grado alimenticio que reacciona directamente con el carbonato de calcio.

Esa reacción lo transforma en un citrato soluble, que se elimina con un simple enjuague y sin dejar residuos químicos ni olores persistentes.

El sarro es un depósito de minerales, principalmente calcio, que se forma cuando el agua dura se calienta de forma repetida. Ese residuo blanco no solo afecta el sabor del agua, sino que también reduce la vida útil de la pava. Gemini

La ventaja frente al limón es la concentración: mientras la fruta aporta una dosis variable de ácido, el polvo permite una reacción más rápida y pareja , sin necesidad de exprimir ni colar restos de pulpa.

El paso a paso para dejar la pava impecable

Para aplicar el método de forma correcta, alcanza con seguir estos pasos:

Llenar la pava con agua hasta cubrir la zona con sarro adherido.

Agregar una cucharadita de ácido cítrico en polvo y revolver para diluirlo.

Calentar apenas, sin necesidad de que hierva: el proceso arranca con el agua tibia.

Vaciar el líquido y hacer un enjuague final con agua limpia.

Si la capa de sarro es muy gruesa o acumulada durante meses, conviene repetir el proceso dos o tres veces hasta que la base quede completamente limpia.

Bonus: este mismo método sirve para desincrustar cabezales de ducha, canillas y bidés, sin rayar los materiales ni dejar marcas.

El ácido cítrico se consigue en dietéticas y supermercados a un costo bajo, y una sola cucharadita alcanza para varias limpiezas.