Ni pollo ni pescado: el corte ideal para una dieta baja en calorías y eliminar grasa abdominal. (Imagen ilustrativa)

Cuando se busca una alimentación más saludable, muchas personas optan por el pollo o el pescado. Sin embargo, un estudio realizado por INTI Carnes, a pedido de la Federación Porcina Argentina, reveló que existe un corte de cerdo que sorprende por su bajo aporte calórico y su escasa cantidad de grasa.

La investigación analizó cinco cortes porcinos de consumo habitual en Argentina y determinó cuál es la mejor alternativa para quienes buscan bajar de peso, reducir la ingesta de grasas y mantener una alimentación equilibrada.

Según los resultados, el solomillo de cerdo se posicionó como el corte más magro de todos los evaluados, incluso con valores comparables a algunas carnes consideradas tradicionalmente “light”.

El corte de cerdo con menos calorías y grasa

El informe de INTI Carnes evaluó los siguientes cortes:

Solomillo.

Bondiola.

Carré.

Jamón.

Paleta.

Entre ellos, el solomillo presentó los mejores indicadores nutricionales.

El solomillo presentó los mejores indicadores nutricionales. Gemini.

Por cada 100 gramos, este corte aporta aproximadamente:

120 calorías

3 gramos de grasa total

22 gramos de proteína de alta calidad

Estos números lo convierten en una opción atractiva para quienes siguen planes alimentarios orientados al descenso de peso o a la reducción de grasa corporal.

Además, se trata de una carne rica en nutrientes esenciales como hierro, zinc, fósforo y vitaminas del complejo B , fundamentales para el metabolismo energético y el mantenimiento de la masa muscular.

Por qué el solomillo puede ayudar en una dieta para adelgazar

Los especialistas en nutrición suelen destacar dos aspectos clave cuando se busca perder grasa corporal:

Priorizar alimentos con alto contenido proteico.

Reducir el consumo de grasas y calorías innecesarias.

En este sentido, el solomillo de cerdo reúne ambas características. Su elevada proporción de proteínas favorece la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito durante el día.

Al mismo tiempo, su bajo contenido graso permite incorporarlo en planes alimentarios hipocalóricos sin sumar un exceso de energía.

Otro punto relevante es la forma de cocción. Para conservar sus beneficios nutricionales, se recomienda prepararlo:

A la plancha.

Al horno.

A la parrilla.

En freidora de aire.

Por el contrario, las frituras o salsas con alto contenido de grasas pueden aumentar significativamente las calorías finales del plato.

En conclusión, el estudio de INTI Carnes identificó al solomillo de cerdo como el corte más magro entre los analizados, con apenas 120 calorías y 3 gramos de grasa cada 100 gramos, una alternativa ideal para quienes buscan cuidar el peso sin resignar proteínas de calidad.