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Probar comida guardada y notar ese molesto “gusto a heladera” es muy común. Este aroma se impregna fácilmente, pero solucionarlo es económico y sencillo: solo necesitas un rollo de papel de cocina.
Este truco viral destaca por su practicidad. Su secreto reside en las fibras de celulosa del papel absorbente, diseñadas para atrapar humedad en segundos. Esa misma capacidad que usamos para limpiar la mesada convierte al papel en el aliado perfecto para neutralizar la condensación, frenar microorganismos y eliminar los malos olores en el refrigerador, logrando que los alimentos conserven su sabor original por más tiempo.
Por qué funciona el papel higiénico dentro del refrigerador
La humedad en el refrigerador se genera de manera constante, ya sea por la evaporación natural de frutas, verduras y carnes, o por el intercambio de aire cada vez que abrimos la puerta. Este entorno húmedo es el caldo de cultivo ideal para la proliferación de bacterias y hongos, lo que acelera el deterioro de la comida y produce olores desagradables.
Al ubicar un rollo de papel de cocina limpio dentro del artefacto, este comienza a funcionar como un deshumidificador pasivo. La celulosa absorbe el exceso de vapor de agua y ayuda a frenar la reproducción de los microorganismos que generan mal olor. Una ventaja clara del papel de cocina frente al higiénico es su firmeza: al ser más resistente, soporta la humedad continua sin deshacerse ni dejar residuos sobre los estantes.
Pero sus beneficios no se quedan ahí. Además de regular el ambiente, las fibras porosas del papel atrapan las partículas odoríferas que flotan en el aire. De este modo, la heladera se mantiene fresca por más tiempo y los alimentos conservan su sabor original sin alterarse.
Cómo aplicar el truco paso a paso
El procedimiento para poner en práctica este truco es sumamente sencillo:
- Elección del rollo: utilice un rollo de cocina totalmente limpio, seco y preferentemente sin aromas artificiales agregados.
- Ubicación estratégica: colóquelo de pie en la parte superior del refrigerador o en uno de los estantes centrales. Dado que la humedad y el aire frío circulan en todo el aparato, ubicarlo en la zona alta maximiza su efectividad.
- Potenciador opcional: si desea neutralizar aromas extremadamente fuertes (como los del pescado, queso o cebolla), puede espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en los extremos del rollo antes de colocarlo.
- Reemplazo periódico: es fundamental sustituir el rollo de cocina cada tres o cuatro semanas, o antes si nota que ha alcanzado su límite de saturación y comienza a sentirse muy húmedo al tacto.
Cabe destacar que este método debe complementarse siempre con una limpieza e higiene regular del refrigerador. Si bien el rollo de papel de cocina es un excelente apoyo preventivo para reducir malos olores y humedad, mantener los alimentos bien tapados y las repisas desinfectadas sigue siendo el pilar fundamental para la conservación adecuada de las comidas.
Otros trucos caseros para limpiar el refrigerador
- Bicarbonato de sodio: es el más clásico. Coloca un recipiente abierto con bicarbonato en el interior; neutraliza los olores por su acción química absorbente. Cámbialo cada mes.
- Carbón activado: limilar al bicarbonato, pero con mayor poder de absorción. Se coloca en un recipiente pequeño y dura más tiempo antes de necesitar reemplazo.
- Cáscaras de cítricos: limón, naranja o pomelo dejan un aroma fresco. Se colocan en un plato pequeño y se cambian cada pocos días antes de que se sequen o pudran.
- Café molido o en grano: el café absorbe olores fuertes con eficacia. Basta con colocar un recipiente con café molido seco dentro de la nevera.
- Vinagre blanco: se usa principalmente para limpiar las paredes internas del refrigerador. Elimina bacterias y neutraliza olores sin dejar residuos tóxicos.
- Vainilla: impregna un algodón con esencia de vainilla y colócalo en un rincón del refrigerador. No elimina olores, pero los enmascara con un aroma agradable.
- Pan de molde: absorbe la humedad y los olores del ambiente. Se coloca un par de rebanadas en un plato y se cambian cada semana.
- Avena seca: funciona de forma parecida al bicarbonato: absorbe la humedad y los olores. Se deja en un recipiente abierto dentro de la nevera.