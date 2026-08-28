Meter un rollo de cocina en la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Probar comida guardada y notar ese molesto “gusto a heladera” es muy común. Este aroma se impregna fácilmente, pero solucionarlo es económico y sencillo: solo necesitas un rollo de papel de cocina.

Este truco viral destaca por su practicidad. Su secreto reside en las fibras de celulosa del papel absorbente, diseñadas para atrapar humedad en segundos. Esa misma capacidad que usamos para limpiar la mesada convierte al papel en el aliado perfecto para neutralizar la condensación, frenar microorganismos y eliminar los malos olores en el refrigerador, logrando que los alimentos conserven su sabor original por más tiempo.

Por qué funciona el papel higiénico dentro del refrigerador

La humedad en el refrigerador se genera de manera constante, ya sea por la evaporación natural de frutas, verduras y carnes, o por el intercambio de aire cada vez que abrimos la puerta. Este entorno húmedo es el caldo de cultivo ideal para la proliferación de bacterias y hongos, lo que acelera el deterioro de la comida y produce olores desagradables.

El hack de papel higiénico dentro de la heladera para eliminar malos olores. Fuente: Shutterstock

Al ubicar un rollo de papel de cocina limpio dentro del artefacto, este comienza a funcionar como un deshumidificador pasivo. La celulosa absorbe el exceso de vapor de agua y ayuda a frenar la reproducción de los microorganismos que generan mal olor. Una ventaja clara del papel de cocina frente al higiénico es su firmeza: al ser más resistente, soporta la humedad continua sin deshacerse ni dejar residuos sobre los estantes.

Pero sus beneficios no se quedan ahí. Además de regular el ambiente, las fibras porosas del papel atrapan las partículas odoríferas que flotan en el aire . De este modo, la heladera se mantiene fresca por más tiempo y los alimentos conservan su sabor original sin alterarse.

Cómo aplicar el truco paso a paso

El procedimiento para poner en práctica este truco es sumamente sencillo:

Elección del rollo: utilice un rollo de cocina totalmente limpio, seco y preferentemente sin aromas artificiales agregados. Ubicación estratégica: colóquelo de pie en la parte superior del refrigerador o en uno de los estantes centrales. Dado que la humedad y el aire frío circulan en todo el aparato, ubicarlo en la zona alta maximiza su efectividad. Potenciador opcional: si desea neutralizar aromas extremadamente fuertes (como los del pescado, queso o cebolla), puede espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en los extremos del rollo antes de colocarlo. Reemplazo periódico: es fundamental sustituir el rollo de cocina cada tres o cuatro semanas, o antes si nota que ha alcanzado su límite de saturación y comienza a sentirse muy húmedo al tacto.

Cabe destacar que este método debe complementarse siempre con una limpieza e higiene regular del refrigerador. Si bien el rollo de papel de cocina es un excelente apoyo preventivo para reducir malos olores y humedad, mantener los alimentos bien tapados y las repisas desinfectadas sigue siendo el pilar fundamental para la conservación adecuada de las comidas.

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