GTA VI | Salió el tráiler del juego más esperado de la historia y esto es todo lo que va a traer el juego

La espera finalmente terminó y la expectativa en torno al lanzamiento de Grand Theft Auto VI alcanzó su punto máximo en la cultura popular y la industria del entretenimiento.

Con la salida del esperado avance audiovisual, Rockstar Games demuestra por qué esta entrega está destinada a marcar un antes y un después en el mundo de los videojuegos, prometiendo un nivel de detalle, inmersión y tecnología que redefinirá los estándares del gaming moderno.

Dónde ver el tráiler oficial y las plataformas de emisión

Para evitar filtraciones falsas y contenido no autorizado , los fanáticos pueden acceder al material audiovisual de manera directa y en máxima resolución a través de las plataformas oficiales confirmadas por la compañía.

El tráiler exclusivo ya se encuentra disponible para los suscriptores de Netflix desde las 16.00, mientras que la publicación abierta en el canal oficial de YouTube de Rockstar Games se concretará a partir de las 22.00.

GTA VI | Salió el tráiler del juego más esperado de la historia y esto es todo lo que va a traer el juego

Asimismo, el avance será integrado en su sitio web institucional y en las tiendas virtuales de PlayStation Store y Xbox Store , donde los usuarios pueden visualizarlo en calidad 4K a 60 fps y agregar el título a sus listas de deseados.

Fecha de lanzamiento oficial y plataformas confirmadas

Rockstar Games confirmó que el esperado videojuego llegará oficialmente al mercado durante el otoño del hemisferio norte de 2025 (primavera en el hemisferio sur).

En su etapa inicial de desembarco, el título estará disponible de manera exclusiva para las consolas de última generación PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que los jugadores de PC deberán esperar a una ventana de lanzamiento posterior que la desarrolladora anunciará más adelante.

Las grandes novedades e innovaciones respecto a GTA V

Si bien la entrega anterior marcó un hito histórico de ventas y longevidad, esta nueva edición introduce saltos cualitativos significativos en motor gráfico, jugabilidad y narrativa.

Protagonismo dual y narrativa contemporánea: A diferencia de la dinámica de tres personajes de su antecesor, esta entrega presenta por primera vez en la saga a una mujer como coprotagonista en una historia inspirada en la mítica pareja de Bonnie y Clyde.

Evolución gráfica y motor RAGE: La ambientación en una Vice City moderna aprovecha al máximo la arquitectura de las consolas de última generación, incorporando iluminación con trazado de rayos (ray tracing), física de fluidos hiperrealista y densidad de transeúntes nunca antes vista.

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