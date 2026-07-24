El truco casero de los 10 minutos para erradicar la humedad y evitar que se empañen los vidrios.

Con la llegada del frío, es habitual que las ventanas aparezcan cubiertas por gotas de agua apenas comienza el día. Ese exceso de humedad no solo dificulta la visibilidad, sino que también puede afectar los marcos y favorecer la aparición de moho si el problema se repite con frecuencia.

Frente a esta situación, existe un truco casero que cada vez más personas incorporan a su rutina diaria. La propuesta no requiere inversiones ni productos químicos, ya que consiste en aprovechar la circulación natural del aire para disminuir la condensación que se genera dentro de la vivienda durante el invierno.

Por qué los vidrios se empañan cuando bajan las temperaturas

El fenómeno ocurre cuando el aire cálido y cargado de vapor de agua del interior de la casa entra en contacto con una superficie mucho más fría, como el cristal de las ventanas. En ese momento, el vapor se transforma en pequeñas gotas que quedan adheridas al vidrio y terminan provocando las conocidas “transpiraciones”.

Si esa humedad permanece durante varias horas, puede extenderse hacia los marcos o las paredes cercanas y crear un ambiente propicio para el desarrollo de hongos y manchas difíciles de eliminar.

La condensación aparece por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.

Cocinar, ducharse o calefaccionar los ambientes aumenta el vapor de agua.

La humedad acumulada puede favorecer la aparición de moho.

Mantener el ambiente sin ventilación agrava el problema.

Cómo aplicar el método de los 10 minutos en casa

La recomendación consiste en realizar una ventilación cruzada durante diez minutos. Para lograrlo, es necesario abrir al mismo tiempo ventanas y puertas ubicadas en extremos opuestos de la vivienda, permitiendo que el aire circule con intensidad y renueve rápidamente el ambiente.

El fenómeno ocurre cuando el aire cálido entra en contacto con una superficie mucho más fría como el cristal de las ventanas (Fuente: archivo).

Los especialistas aconsejan hacerlo a media mañana, cuando la temperatura exterior suele ser menos extrema. Ese tiempo resulta suficiente para reemplazar el aire húmedo del interior por aire más seco sin enfriar de manera significativa las paredes ni los ambientes de la casa.