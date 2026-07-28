El cacao podría estar ocultando un secreto genético que cambiaría el futuro del chocolate.

Un grupo de científicos identificó cuatro variedades genéticas de cacao hasta ahora desconocidas tras analizar cientos de árboles que crecen desde hace generaciones en fincas tradicionales de Perú.

El hallazgo, publicado en la revista PLOS One, no solo amplía el conocimiento sobre el origen del cacao, sino que también abre la puerta a desarrollar cultivos más resistentes, sostenibles y de mayor calidad.

El descubrimiento podría tener un fuerte impacto en una industria que mueve miles de millones de dólares y de la que dependen más de 80.000 familias productoras en Perú.

Cómo descubrieron las cuatro nuevas variedades genéticas de cacao

El estudio fue realizado por investigadores del Centro de Investigación del Cacao de la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago, junto con especialistas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendonza, en Perú.

Para la investigación se analizaron cientos de árboles de cacao provenientes de cultivos tradicionales y semisilvestres distribuidos en distintas regiones del país.

Gracias a su ADN, los científicos detectaron cuatro linajes genéticos que nunca antes habían sido clasificados, lo que demuestra que la diversidad del cacao en Perú es mucho mayor de la que se creía.

Hasta ahora, la comunidad científica consideraba que el cacao podía dividirse en diez grandes grupos genéticos, pero este trabajo cuestiona esa clasificación y revela que todavía existen variedades desconocidas por identificar.

Descubren cuatro nuevas variedades genéticas de cacao que podrían cambiar el futuro del chocolate

¿Por qué este descubrimiento puede cambiar el futuro del chocolate?

Encontrar nuevas variedades genéticas no significa que aparezcan nuevos tipos de chocolate de inmediato , pero sí representa una herramienta clave para mejorar el cultivo del cacao.

Con esta información, los investigadores podrán seleccionar plantas con mejores características naturales, como una mayor resistencia a enfermedades, una mejor adaptación frente el cambio climático y una producción más eficiente sin necesidad de modificar genéticamente los árboles.

Además, conservar esta diversidad genética permitirá proteger especies únicas que podrían ser fundamentales para garantizar el suministro mundial de cacao en las próximas décadas.

¿Por qué este descubrimiento podría cambiar el chocolate con leche, blanco y amargo?

Aunque las variedades de chocolate -Chocolate amargo, chocolate blanco y chocolate con leche, por ejemplo- seguirán elaborándose de la misma manera, el descubrimiento de cuatro nuevos linajes genéticos de cacao podría transformar la materia prima con la que se producen.