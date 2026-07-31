El vinagre también ayuda a quitar el sarro de la ducha.

La acumulación de sarro en la ducha es un problema frecuente en muchos hogares. Con el uso diario, los minerales presentes en el agua, como el calcio y el magnesio, se adhieren a los pequeños orificios del cabezal, reduciendo el flujo y provocando que el agua salga de forma desigual.

Aunque el vinagre y el bicarbonato son dos de los remedios caseros más utilizados para eliminar estas incrustaciones, existe otra opción que ganaron popularidad por su efectividad: el ácido cítrico, un compuesto capaz de disolver los depósitos de cal sin necesidad de frotar en exceso.

Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión Gemini.

Además de recuperar un chorro de agua uniforme, este método casero ayuda a conservar el cabezal en mejores condiciones y a prolongar su vida útil.

Cómo quitar el sarro del cabezal de la ducha con ácido cítrico

El ácido cítrico puede encontrarse en tiendas de productos de limpieza, ferreterías o comercios especializados. Gracias a sus propiedades desincrustantes, es una alternativa eficaz para remover la acumulación de minerales.

Para utilizar este método, sigue estos pasos:

Disuelve dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.

Retira el cabezal de la ducha, si el modelo lo permite.

Déjalo en remojo entre 30 minutos y una hora.

Utiliza un cepillo de dientes viejo para eliminar los restos de sarro que permanezcan adheridos.

Enjuaga con abundante agua antes de volver a instalarlo.

Si el cabezal no puede desmontarse, también puedes colocar la solución dentro de una bolsa de plástico, sujetarla alrededor de la regadera con una liga o banda elástica y dejar que los orificios permanezcan sumergidos durante el mismo tiempo.

¿Por qué se forma el sarro y cómo prevenirlo?

La aparición de sarro está relacionada con la dureza del agua. Cuanto mayor es la concentración de calcio y magnesio, más rápido se acumulan estos minerales en las tuberías y en los orificios del cabezal de la ducha.

Para evitar que el problema reaparezca, los especialistas recomiendan:

Limpiar el cabezal al menos una vez al mes.

Secar la ducha después de cada uso para reducir la humedad.

Revisar periódicamente los orificios para detectar obstrucciones.

Instalar filtros o sistemas antisarro si el agua de la vivienda contiene una elevada cantidad de minerales.

Hacer un mantenimiento periódico no solo ayuda a prevenir la acumulación de cal, sino que también permite conservar una buena presión de agua y prolongar el funcionamiento adecuado de la ducha.