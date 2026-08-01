En esta noticia Innovaciones en calefacción para un confort superior

La calefacción del hogar evoluciona de la mano de la tecnología, y los calefactores infrarrojos son un claro ejemplo de esta transformación. Lo que antes era una alternativa simple para generar calor hoy incorpora nuevas funciones que mejoran la experiencia de uso y permiten adaptarse con mayor facilidad a las necesidades de la vida cotidiana.

Entre las innovaciones más valoradas se encuentra la incorporación de control remoto y sistemas de gestión digital, que facilitan el manejo del equipo y permiten ajustar la temperatura de manera más cómoda y precisa. Estas prestaciones responden a una demanda creciente por soluciones que combinen practicidad, confort y un uso más eficiente de la energía.

(Foto: Liliana)

Innovaciones en calefacción para un confort superior

En este contexto, distintas marcas comenzaron a integrar funciones digitales en sus equipos. Es el caso de Liliana, que incorporó estas prestaciones en su línea de calefactores infrarrojos CI1600R, combinando el sistema tradicional con herramientas que facilitan su uso diario.

Entre las características que marcan esta evolución se encuentran el comando a distancia, la posibilidad de programar el funcionamiento y opciones que amplían la cobertura del calor , como el giro automático. Estos desarrollos apuntan a lograr una distribución más uniforme y adaptable según el ambiente.

Los modelos actuales también incorporan configuraciones de potencia que permiten ajustar el consumo energético de acuerdo con las necesidades del usuario. En algunos casos, como en equipos con tubos de cuarzo, se ofrecen distintas intensidades que se adaptan tanto a espacios reducidos como a ambientes más amplios.

A esto se suman detalles como la iluminación más tenue o los temporizadores programables, que buscan integrarse de manera más natural al uso cotidiano, especialmente en horarios nocturnos o de descanso.

De esta manera, la evolución de la tecnología infrarroja no solo apunta a mejorar el rendimiento térmico, sino también a acompañar nuevas formas de habitar los espacios, donde la comodidad y el control a distancia adquieren cada vez más protagonismo.