El vinagre blanco es uno de los ingredientes más usados para la limpieza del hogar y su consecuente orden, por su capacidad para ayudar a remover grasa, residuos de jabón y depósitos minerales ligeros. Gracias a su versatilidad, muchas personas lo utilizan en distintas superficies de la cocina.

Uno de los usos más populares es rociarlo directamente sobre la pileta de la cocina antes de frotarla con una esponja o un paño. Este sencillo hábito puede contribuir a eliminar suciedad superficial, reducir algunos malos olores y devolver brillo a la superficie.

Para qué sirve rociar vinagre en la pileta de la cocina

Rociar vinagre blanco en la pileta de la cocina es un truco de limpieza muy utilizado para ayudar a remover restos de grasa, manchas de agua y residuos de jabón que se acumulan con el uso diario.

Debido a su contenido de ácido acético, el vinagre puede facilitar la eliminación de depósitos minerales ligeros y dejar la superficie con un aspecto más limpio.

Además, muchas personas también lo usan para neutralizar malos olores que pueden concentrarse alrededor del desagüe o en la propia pileta debido a restos de alimentos.

Cómo preparar la mezcla y aplicarla bien

Para usar este truco, solo es necesario colocar vinagre blanco puro dentro del pulverizador y mezclar con la misma cantidad de agua.

Una vez preparada la solución, se debe rociar sobre la superficie deseada, una vez que los restos de comida ya fueron retirados, y dejar actuar por entre 10 y 15 minutos.

Luego, frotar con una esponja o un paño. Para finalizar, enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio para evitar que queden marcas.

Por qué recomiendan rociar vinagre en la pileta de la cocina

Este truco se recomienda porque utiliza un ingrediente económico y fácil de conseguir que puede facilitar la limpieza sin recurrir a productos más agresivos.

Usado con regularidad, puede ayudar a mantener la pileta libre de residuos superficiales y a reducir la acumulación de manchas provocadas por el agua.

No obstante, conviene tener en cuenta que el vinagre debe evitar usarse sobre superficies de piedra natural, como mármol o granito, ya que su acidez característica puede deteriorarlas con el tiempo.