Miles de argentinos visitan el supermercado cada semana con la intención de cuidar el bolsillo, pero muchas veces terminan pagando más de lo necesario por no prestar atención al día en que realizan las compras .

Mientras algunos consumidores aprovechan promociones, descuentos bancarios y programas de fidelización, otros siguen comprando por costumbre y dejan pasar beneficios que pueden representar un ahorro importante a fin de mes.

En un contexto donde cada peso cuenta, elegir correctamente el día de la semana para realizar las compras puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto familiar. De hecho, hay jornadas específicas que suelen concentrar la mayor cantidad de descuentos disponibles.

¿Cuál es el día más barato para ir al supermercado?

Los martes y jueves suelen ser los días más convenientes para realizar las compras en supermercados, ya que muchas cadenas concentran allí los acuerdos con bancos y billeteras digitales.

En esas jornadas es posible acceder a descuentos que pueden ir del 15% al 30%, dependiendo de la entidad financiera, el medio de pago utilizado y los topes de reintegro vigentes.

Los martes y jueves suelen ser los días más convenientes para realizar las compras en supermercados, ya que muchas cadenas concentran allí los acuerdos con bancos y billeteras digitales. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué muchos consumidores dejan pasar descuentos en el supermercado

Los supermercados combinan distintas promociones que, en muchos casos, pueden utilizarse al mismo tiempo. Sin embargo, gran parte de los clientes desconoce cómo funcionan o simplemente no planifica sus compras en función de esos beneficios.

La consecuencia es que muchas familias terminan pagando precio de lista en productos que podrían conseguirse con importantes rebajas si aprovecharan descuentos bancarios, promociones de góndola y programas de puntos .

Estimación mensual según la estrategia de compra:

Sin descuentos ni planificación: $200.000 por mes.

Con descuento bancario: $168.000 por mes.

Con descuentos , puntos y promociones: $150.000 por mes .

La diferencia puede alcanzar:

Hasta $50.000 por mes.

Más de $500.000 al año.

Cómo aprovechar mejor las promociones y ahorrar más dinero

Organizar las compras en función de las promociones disponibles suele ser una de las estrategias más efectivas para reducir gastos sin resignar productos.

Además de elegir el día correcto, también resulta clave utilizar las herramientas digitales que ofrecen las cadenas de supermercados y los bancos.

Recomendaciones para ahorrar más en cada compra:

Descargar la app del supermercado habitual.

Consultar los descuentos vigentes antes de salir de casa.

Identificar qué día aplica la promoción de tu banco.

Adherirse a programas como Coto Club, Carrefour Club o Jumbo Más.

Comparar precios entre marcas antes de llegar a la góndola.

Aprovechar ofertas 2x1 y 3x2 en productos no perecederos.

Los consumidores que aprovechan los descuentos, puntos y promociones del supermercado, pueden ahorrar hasta 50.000 pesos al mes. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La importancia de planificar las compras en Argentina

La inflación acumulada de los últimos años volvió cada vez más relevante la diferencia entre comprar con promociones o hacerlo sin planificación previa.

Por ese motivo, especialistas en consumo recomiendan revisar descuentos, puntos acumulados y beneficios bancarios antes de realizar una compra grande, especialmente cuando se trata de productos de almacén, limpieza o artículos de uso frecuente.

Errores frecuentes que encarecen la compra:

Ir al supermercado sin lista.

Comprar cualquier día de la semana.

No utilizar descuentos bancarios.

No estar registrado en programas de fidelización.

Elegir productos ubicados en las primeras góndolas sin comparar precios.

Acumular puntos durante meses sin canjearlos.

Con pequeñas acciones y una mejor planificación, el mismo changuito puede costar entre un 20% y un 35% menos, una diferencia que impacta directamente en la economía de los hogares argentinos.