retiro de supermercado por orden del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos

Más de cinco toneladas de tocino ahumado fueron retiradas del mercado en Estados Unidos luego de que las autoridades detectaran que el producto ingresó desde Canadá sin pasar por el proceso obligatorio de reinspección en territorio estadounidense.

La medida fue anunciada por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que informó sobre el retiro preventivo de distintos lotes del producto.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La empresa Maple Leaf Foods, Inc. inició el retiro de tocino ahumado refrigerado elaborado los días 9, 11, 12, 13 y 15 de junio. Hasta el momento, las autoridades señalaron que no se registraron casos confirmados de enfermedades o lesiones relacionados con su consumo. No obstante, recomendaron que cualquier persona que presente síntomas o tenga dudas tras haber ingerido el producto consulte a un profesional de la salud.

¿Qué marcas de tocino fueron retiradas?

El retiro involucra 5,459.43 kilogramos (12,036 libras) de tocino ahumado y fue clasificado por el FSIS como un retiro de Clase I, la categoría de mayor riesgo utilizada por la agencia para este tipo de alertas.

Los productos afectados son los siguientes:

Royale Naturale Applewood Smoked All Natural Uncured Bacon Product of Canada , en presentación de 340 gramos (12 onzas) , con fechas de caducidad 1 y 7 de septiembre de 2026 .

Top Value Uncured Hardwood Smoked Bacon Product of Canada, también en presentación de 340 gramos (12 onzas), con fechas de consumo preferente 1, 2, 4, 5 y 7 de septiembre de 2026.

¿Por qué se retiró el producto?

De acuerdo con el FSIS, el inconveniente fue detectado durante una inspección de rutina, en la que se comprobó que el tocino importado no había sido sometido al procedimiento de reinspección exigido para este tipo de alimentos al ingresar a Estados Unidos.

La agencia explicó que, como parte de los procesos de retiro, realiza verificaciones periódicas para asegurarse de que las empresas notifiquen a distribuidores y clientes, además de confirmar que los productos involucrados sean retirados de la cadena de comercialización y dejen de estar disponibles para los consumidores.