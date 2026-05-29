Lo que la gente busca en Google refleja de forma directa lo que pasa en la calle y en las mesas de cada casa. Durante mayo, la agenda de internet en Argentina estuvo marcada por dos realidades muy distintas: las definiciones del fútbol y el crecimiento de casos de hantavirus.

Para medir este movimiento usamos Google Trends, una plataforma gratuita que analiza la popularidad de las búsquedas en el buscador más usado en el país.

Esta herramienta permite ordenar los datos bajo dos criterios muy sencillos: los temas que se buscan (conceptos generales que el sistema agrupa de forma automática) y las consultas relacionadas (las frases exactas que los usuarios escriben textualmente en la barra del buscador) con esos temas.

A partir de estas dos opciones descubrimos cómo el fútbol monopolizó la atención de los usuarios durante los últimos 30 días.

Al revisar las listas de la plataforma, el deporte dominó nueve de los diez casilleros principales de las frases más tipeadas debido a los cruces de los clubes locales en los torneos nacionales e internacionales.

Esta hegemonía absoluta de las canchas solo cedió un espacio en el ranking ante una señal de alarma epidemiológica.

Temas del mes: el fútbol como protagonista indiscutido

Al mirar los grandes conceptos que despertaron mayor interés a lo largo del mes, la combinación de las fechas patrias y las ligas deportivas marcaron el ritmo.

Fútbol

Los equipos de fútbol se posicionaron en lo más alto de la atención. “Red Bull Bragantino” escaló un 1.100%, seguido por “Cruzeiro” (+800%) y “Club Atlético Belgrano” (+450%), impulsados por los partidos de las copas internacionales y la final de torneo local que enfrentó a River y a Belgrano.

Mundial 2026 y figuritas

El interés por el fútbol también se trasladó al consumo con el tema “Panini” (+700%), el concepto general de “Album” (+300%) y las consultas sobre la “FIFA World Cup 2026” (+250%).

Lo que pasa en la cancha y la excepción del hantavirus

Al analizar las frases textuales que la gente tipeó en el buscador, el fútbol dominó la escena y reflejó la expectativa por los partidos del torneo local y continental:

Los partidos con mayor crecimiento: cruces exactos como “boca juniors huracán” y “river plate bragantino” entraron directo en nivel Breakout (la categoría que usa Google cuando un término explota de golpe).

La agenda de los grandes

El interés por seguir los resultados y el fixture se consolidó con frases como “river plate san lorenzo” (+4.700%), “cruzeiro boca juniors” (+4.200%), “river plate rosario central” (+3.600%), “river plate gimnasia” (+3.050%) y “racing caracas” (+2.500%).

El lote deportivo local lo completó “central córdoba boca juniors” con un alza del 2.350% y “argentinos jrs. belgrano” con un 2.300%.

La excepción sanitaria

Rompiendo con la tendencia puramente futbolística del mes, la consulta “hantavirus” se ubicó en el décimo lugar del ranking con un crecimiento del 2.050%. Este salto demuestra cómo una preocupación de salud pública logró colarse en una agenda digital casi exclusiva de deportes.