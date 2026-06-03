Muchas personas eligen la fecha de su próximo corte de cabello según la disponibilidad de la peluquería o su rutina diaria. Sin embargo, existe una práctica que lleva años ganando seguidores y que toma como referencia otro factor: las fases de la Luna.

A lo largo del tiempo, distintas tradiciones asociaron los ciclos lunares con procesos de la naturaleza y también con algunos hábitos vinculados al cuidado personal. Entre ellos, aparece la creencia de que determinados momentos del mes serían más favorables para cortarse el pelo.

Bajo esta interpretación, hay una fecha de junio de 2026 que suele ser señalada como poco recomendable para pasar por la peluquería. Curiosamente, no coincide con la luna llena, como muchas personas creen.

Cómo influyen las fases de la Luna en el crecimiento del cabello según la creencia popular

El calendario lunar organiza los distintos ciclos de la Luna a lo largo del año. Las fases principales son luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante , y se repiten aproximadamente cada 29 días y medio .

Según las creencias tradicionales, cada etapa tendría una influencia diferente sobre el cabello. Mientras la luna creciente suele asociarse con un crecimiento más rápido, la luna llena se vincula con mayor volumen y fortaleza.

Según las creencias tradicionales, cada fase de la luna tendría una influencia diferente sobre el cabello. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

En cambio, la luna menguante se relaciona con un crecimiento más lento y la luna nueva suele considerarse el momento menos favorable para realizar un corte.

Qué día de junio de 2026 no deberías cortarte el pelo según el calendario lunar

De acuerdo con las guías basadas en el calendario lunar, la fecha que muchas personas prefieren evitar en junio de 2026 es el 15 de junio, día en que ocurrirá la luna nueva.

Quienes siguen esta tradición consideran que los cortes realizados durante esta fase podrían no favorecer el crecimiento del cabello. Por el contrario, el período posterior al cuarto creciente, previsto para el 21 de junio, suele ser señalado como uno de los momentos más elegidos para acudir a la peluquería.

Calendario lunar 2026 desde junio para cortarse el pelo

Las personas que utilizan el calendario lunar para planificar cortes de cabello suelen prestar especial atención a las fechas de luna nueva, luna llena y cuarto creciente.

Estas son algunas de las fechas más consultadas durante el segundo semestre de 2026:

Junio

Luna nueva: 15 de junio.

Cuarto creciente: 21 de junio.

Luna llena: 29 de junio.

Julio

Luna nueva: 14 de julio.

Cuarto creciente: 21 de julio.

Luna llena: 29 de julio.

Agosto

Luna nueva: 12 de agosto.

Cuarto creciente: 20 de agosto.

Luna llena: 28 de agosto.

Septiembre

Luna nueva: 11 de septiembre.

Cuarto creciente: 18 de septiembre.

Luna llena: 26 de septiembre.

Octubre

Luna nueva: 10 de octubre.

Cuarto creciente: 18 de octubre.

Luna llena: 26 de octubre.

Noviembre

Luna nueva: 9 de noviembre.

Cuarto creciente: 17 de noviembre.

Luna llena: 24 de noviembre.

Diciembre

Luna nueva: 9 de diciembre.

Cuarto creciente: 17 de diciembre.

Luna llena: 24 de diciembre.

Es importante aclarar que no existe evidencia científica que demuestre que las fases de la Luna influyan en la velocidad de crecimiento, la fuerza o la salud del cabello.

La relación entre el calendario lunar y los cortes de pelo forma parte de tradiciones culturales que continúan vigentes en distintos lugares del mundo.

Para el cuidado capilar, los especialistas recomiendan seguir hábitos saludables y consultar a profesionales de la salud o dermatología ante cualquier problema relacionado con el cabello o el cuero cabelludo.