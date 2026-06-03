Una cadena de supermercados lanzó una promoción que promete convertirse en una de las más comentadas del mes: más de 200 productos volverán a tener precios similares a los de 2025 durante todo junio.

La iniciativa pertenece a ChangoMas y alcanza artículos de consumo diario, bebidas, limpieza, perfumería, tecnología y pequeños electrodomésticos. La campaña estará disponible tanto en tiendas físicas como en compras online.

Qué supermercado lanzó la promoción con precios del año pasado

La cadena ChangoMas presentó la campaña “Precios hoy, del 2025”, una propuesta que retrotrae el valor de cientos de productos a referencias similares a las del año pasado con el objetivo de incentivar las compras y aliviar el impacto en el bolsillo.

La promoción se encuentra vigente durante todo junio de 2026 y puede aprovecharse:

en sucursales físicas,

y también a través de la plataforma online MasOnline.com.ar.

Cuáles son los productos que tienen descuento

La campaña incluye más de 200 artículos distribuidos en distintas categorías:

almacén,

bebidas,

limpieza,

perfumería,

frescos,

tecnología,

y electrodomésticos pequeños.

Entre algunos de los productos destacados aparecen:

Azúcar Azucel 1 kg: de $ 1.399 a $ 879.

Tomate perita INCA: de $ 1.499 a $ 939.

Leche UAT marca propia: de $ 2.099 a $ 1.299.

Yerba Taragüí 500 g: de $ 2.889 a $ 2.099.

Harina Chacabuco 000: de $ 1.039 a $ 799.

Arroz Lucchetti 1 kg: de $ 2.199 a $ 1.349.

Cerveza Quilmes 710 cc: de $ 3.539 a $ 1.999.

Café La Virginia 250 g: de $ 8.709 a $ 6.649.

Papel higiénico Elegante 4x30: de $ 2.669 a $ 1.799.

También hay promociones en packs y multipacks de galletitas, atún, agua mineral y productos de consumo masivo.

Cómo acceder a la promoción

Los descuentos están disponibles:

en todas las sucursales ChangoMas del país,

y también en la tienda online oficial MasOnline.com.ar.

La campaña estará vigente durante junio o hasta agotar stock en algunos productos seleccionados.