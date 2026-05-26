La cadena Carrefour sumó una nueva categoría a sus tiendas en Argentina y comenzó a vender indumentaria de GAP, Old Navy y Banana Republic en 13 sucursales seleccionadas. La iniciativa replica una estrategia que ya había aplicado Coto y apunta a ampliar la experiencia de compra en un solo lugar.

Cómo es la propuesta de ropa en supermercados

Las prendas se exhiben en espacios específicos dentro de los locales, sin modificar el recorrido habitual. El objetivo es incorporar nuevas opciones sin interferir con la compra tradicional de alimentos.

La oferta incluye remeras, buzos y jeans para hombre, con un enfoque en básicos y estilo urbano. Meses atrás, la cadena ya había sumado productos deportivos de Everlast, lo que sirvió como antecedente para avanzar en esta nueva etapa.

Precios y promociones disponibles

El surtido se ubica en un rango medio, con descuentos por tiempo limitado:

Remeras : $ 34.990, con promoción 3x2 (precio final estimado por unidad: $ 23.327)

Buzos : $ 46.990, con 70% de descuento en la segunda unidad (precio combinado estimado: $ 30.544)

Jeans: $ 49.990, con el mismo esquema de descuento (precio combinado estimado: $ 32.494)

Las promociones tienen vigencia acotada según el tipo de prenda.

Dónde se consiguen las prendas

El lanzamiento se implementó en 13 hipermercados. En la provincia de Buenos Aires, está disponible en sucursales de:

San Isidro.

Vicente López.

San Fernando.

San Martín.

Malvinas Argentinas.

Quilmes.

La Plata.

Maxi Tortuguitas.

Mar del Plata.

En el interior del país, también llegó a:

Guaymallén (Mendoza).

Concordia (Entre Ríos).

Corrientes.

Colón (Córdoba).

La selección responde a locales con alto volumen de clientes y espacio suficiente para exhibición.

Qué marcas eligió y por qué

Las tres etiquetas pertenecen a Gap Inc., que organiza su oferta en distintos segmentos.

GAP se enfoca en básicos de uso cotidiano.

Old Navy apunta a precios más accesibles.

Banana Republic ofrece una línea más formal y de mayor calidad.

Esta estructura permite cubrir distintos perfiles de consumo dentro de una misma propuesta.

La incorporación de ropa forma parte de una tendencia del sector para diversificar el negocio. En los últimos meses, cadenas como Coto avanzaron en el mismo camino con marcas internacionales.

El contexto de mayor apertura a importaciones impulsó esta dinámica y habilitó nuevas categorías dentro de los supermercados. El modelo busca que el cliente pueda resolver distintas compras en un solo lugar, sumando opciones más allá de alimentos y productos de uso diario.

Según la empresa, la respuesta inicial fue positiva, por lo que evalúan ampliar el surtido y llevar la propuesta a más sucursales en función de la demanda.