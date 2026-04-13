Una cadena anunció que abrió el primer supermercado con atención las 24 horas. Este formato ya es habitual en grandes ciudades del mundo, pero que todavía es poco común a nivel local. La iniciativa, impulsada por la firma Carrefour, promete mejorar el acceso a productos esenciales en cualquier momento del día y marcar un antes y un después en la dinámica comercial de la región. A partir de este viernes 10 de abril, el nuevo establecimiento funciona en la ciudad de San Juan, donde las autoridades avanzaron con la habilitación de un esquema que permitirá operar sin interrupciones. Se trata de una modalidad inédita en la provincia, donde hasta ahora los comercios debían respetar horarios más acotados, especialmente durante la noche. El supermercado operará bajo un sistema continuo, con personal distribuido en distintos turnos para garantizar atención permanente. Entre los puntos clave del funcionamiento: Además, el modelo contempla una fuerte organización interna para sostener el abastecimiento y evitar quiebres de stock en horarios de menor circulación. Sin embargo, se establecerán ciertas restricciones como prohibir la venta de alcohol durante la madrugada. La implementación de este formato responde a nuevas demandas de consumo, especialmente en contextos donde los horarios laborales son cada vez más flexibles. También busca, impulsar la actividad económica; generar nuevos puestos de trabajo; acompañar el crecimiento urbano y modernizar el comercio minorista. Desde el sector destacan que este tipo de iniciativas posiciona a la provincia en línea con tendencias internacionales y mejora la calidad de vida de los habitantes. No obstante, desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan aseguraron que seguirán de cerca esta implementación para corroborar que se cumplan con los derechos establecidos en el convenio colectivo de trabajo.