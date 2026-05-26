Los cortes de energía, provenientes de tormentas, fallos técnicos o interrupciones programadas, pueden complicar la rutina cotidiana.

En caso de un apagón, la situación se agrava al quedarse sin batería en el celular, ya que esto no solo produce incomodidad, sino que también limita la comunicación y el acceso a información esencial.

Afortunadamente, es posible cargar el teléfono sin depender de la red eléctrica.

Existen diversas alternativas; algunas requieren de una planificación previa, mientras que otras pueden ser utilizadas de inmediato.

A continuación, se presentan las cinco alternativas más efectivas para mantener tu celular cargado durante un corte de luz.

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay luz en casa: la forma más fácil y segura (foto: archivo).

1. Power bank: la alternativa más veloz y fácil de llevar

Consejo clave: Prepare la batería portátil con antelación al corte de energía. Colóquela en un sitio de fácil acceso y verifique su nivel de carga semanalmente.

Las baterías externas representan la solución más eficiente para situaciones de emergencia. Se cargan previamente y permiten recargar el teléfono móvil en múltiples ocasiones, dependiendo de su capacidad. Algunos ejemplares ofrecen hasta tres cargas completas.

3. Carga segura del celular usando el puerto USB del auto

Si posee acceso a un vehículo, puede utilizar el puerto USB o el adaptador de 12 voltios para cargar el teléfono. Es fundamental encender el motor durante el proceso de carga para evitar el agotamiento de la batería del automóvil.

Recomendación: utilice esta alternativa únicamente en situaciones específicas. Evite mantener el celular conectado por períodos prolongados.

4. Utilizar tu portátil como cargador de emergencia para el celular

Una computadora portátil con batería puede funcionar como un cargador temporal. Se requiere un cable USB compatible. A pesar de que la carga es más lenta, esta alternativa puede ser útil para recuperar un poco de batería en situaciones críticas.

Consejo práctico: No se debe esperar una carga completa. Utilice esta opción para mantener el teléfono celular encendido hasta que regrese el suministro eléctrico.

5. Cargadores a energía solar: una fuente limpia e independiente de la red eléctrica

Los cargadores solares portátiles representan una solución sustentable para quienes buscan alternativas energéticas. Estos dispositivos operan mediante la captación de luz solar directa, permitiendo la carga de celulares y otros dispositivos de menor tamaño.

Limitación: en condiciones de nublado, la carga podría demorar más tiempo. Se recomienda utilizarlos en combinación con otras fuentes de energía.

Ventajas:

No dependen de la red eléctrica

Son portátiles y ecológicos

Funcionan bien en exteriores

Opciones para cargar tu celular: solar y puntos públicos hoy

Existen diversas ciudades que poseen estaciones solares situadas en plazas y parques. Estas localizaciones permiten cargar dispositivos sin coste alguno.

La disponibilidad está sujeta a la infraestructura local, no obstante, pueden resultar útiles en cortes de energía prolongados.

Recomendación: identifique los puntos de carga próximos a su residencia y considere utilizarlos como un plan de contingencia.

Existen otros métodos sencillos para mantener el celular cargado. Por ejemplo, los cargadores solares son una opción muy útil, especialmente en días soleados. Estos dispositivos convierten la energía solar en electricidad y permiten cargar el celular sin depender de la red eléctrica. Además, hay estaciones de carga pública en algunos espacios.

Estos lugares están equipados con varios puertos USB y pueden ser de gran ayuda durante un corte de energía. Es recomendable identificar estos sitios en la comunidad antes de que ocurra un apagón.