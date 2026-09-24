Buscar un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires requiere comparar no solo cuánto cuesta una propiedad, sino también cómo evolucionaron los precios en cada barrio durante el último año. La diferencia entre zonas puede ser significativa, tanto en el valor mensual como en el ritmo de las subas.

De acuerdo con un informe de Zonaprop sobre el mercado inmobiliario porteño, en agosto los alquileres publicados en CABA aumentaron 1,5% y acumularon una suba de 19,2% durante 2026. En los últimos doce meses, el incremento llegó al 29,9%.

El valor promedio también cambia según el tipo de propiedad: un monoambiente se ubicó en $ 771.871 mensuales, un departamento de dos ambientes en $ 886.527 y uno de tres ambientes en $ 1.196.413.

Alquileres en CABA: cuánto cuesta vivir en los distintos barrios

Puerto Madero se mantiene como el barrio con los alquileres más elevados, con un valor promedio de $ 1.252.366 mensuales. Le siguen Núñez, con $ 995.838, y Palermo, con $ 990.748.

En el otro extremo, Lugano registra el precio medio más bajo, con $ 654.776 por mes. Nueva Pompeya, con $ 700.324, y Parque Avellaneda, con $ 720.780, completan el grupo de barrios más económicos.

La evolución de los últimos doce meses también fue desigual. Mientras Villa Luro registró una suba del 38%, Parque Patricios aumentó 36,3% y Parque Chacabuco 35,5%, otros barrios tuvieron incrementos mucho más moderados.

Puerto Madero, Nueva Pompeya y Villa Riachuelo presentaron las menores variaciones, con 4,2%, 3,6% y 3%, respectivamente.

Los cinco barrios de CABA que combinan precio y evolución de alquileres

Parque Avellaneda

Parque Avellaneda aparece como una de las alternativas destacadas por la combinación entre el valor actual y el comportamiento de los alquileres. El precio promedio ronda los $ 720.780 mensuales, mientras que la suba interanual fue de apenas 11,1%.

Ese incremento se encuentra considerablemente por debajo del promedio registrado en la Ciudad. Por eso, el barrio reúne un precio de entrada relativamente bajo con una evolución más moderada durante el último año.

Paternal

En Paternal, el alquiler promedio se ubicó en aproximadamente $ 826.000 mensuales y registró una suba interanual del 13,4%.

La zona no se encuentra entre las más económicas de CABA, pero sus valores permanecen por debajo de los barrios con alquileres más elevados. A esto se suma que el incremento de los últimos doce meses fue considerablemente menor al promedio.

Villa del Parque

Villa del Parque presenta otro perfil. El alquiler promedio se acerca a los $ 850.000 mensuales, por encima de las alternativas más económicas, aunque todavía por debajo de varias de las zonas de mayor precio.

En los últimos doce meses, los valores aumentaron 22,1%. El barrio combina ese nivel de precios con un perfil residencial, comercios y servicios de cercanía, de acuerdo con las características señaladas en el informe.

Gemini.

Versalles

En Versalles, el principal atractivo está relacionado con el valor mensual. El alquiler promedio ronda los $ 750.500, ubicándose entre los más bajos dentro del grupo seleccionado.

La suba interanual fue de 24,9%, por lo que no se destaca por una desaceleración particularmente fuerte. Su diferencial está, en cambio, en el precio de entrada y en un perfil residencial de casas bajas y calles más tranquilas.

Boedo

Boedo completa el grupo con un alquiler promedio cercano a los $ 810.000 mensuales. El incremento interanual fue de 27,2%, prácticamente en línea con el promedio de los barrios analizados.

En este caso, la oportunidad no está dada por una suba especialmente baja, sino por la posibilidad de acceder a una zona consolidada, con oferta comercial y transporte, manteniendo un valor de alquiler inferior al de varios barrios del centro y norte porteño.

¿Qué tener en cuenta antes de elegir un barrio para alquilar?

Los barrios con los alquileres más baratos no son necesariamente los que tuvieron las menores subas . Lugano, por ejemplo, presenta el menor valor promedio de CABA, mientras que Nueva Pompeya y Villa Riachuelo estuvieron entre las zonas con menores incrementos interanuales.

Para comparar alternativas, los datos permiten observar distintas combinaciones. Parque Avellaneda y Paternal reúnen valores relativamente contenidos con aumentos interanuales inferiores al promedio. Versalles y Villa del Parque se diferencian por su perfil más residencial, mientras que Boedo suma como característica la ubicación y la conectividad.