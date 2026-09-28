El sector está ubicado en la comuna 3 de Cali y cuenta con una población estimada de entre 267 y 300 habitantes.

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El Hoyo, uno de los barrios de Cali, recuperó oficialmente el nombre con el que era conocido originalmente después de más de seis décadas.

El sector, ubicado en la comuna 3, volvió a llamarse El Manantial, denominación que tenía antes de que el Concejo formalizara el nombre El Hoyo en 1964.

La modificación quedó establecida mediante el Acuerdo 0636 de 2026, que además actualizó los límites del sector dentro de la división político-administrativa de la ciudad.

El cambio forma parte de una actualización impulsada por el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) y realizada con participación de las comunidades mediante las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Juntas Administradoras Locales (JAL). La medida también alcanzó a otros dos barrios de Cali, que adoptaron nuevas denominaciones.

¿Por qué el barrio El Hoyo de Cali ahora se llama El Manantial?

El Manantial era el nombre con el que originalmente se identificaba este sector de la comuna 3. Con la nueva modificación, el barrio recuperó oficialmente esa denominación.

Según explicó la Alcaldía de Cali, el nombre El Hoyo surgió a raíz de un hundimiento relacionado con el antiguo paso de un afluente de agua. Esa denominación fue formalizada por el Concejo en 1964, por lo que permaneció oficialmente durante más de 60 años.

Con el Acuerdo 0636 de 2026, el sector volvió a llamarse El Manantial. Actualmente cuenta con una población estimada de entre 267 y 300 habitantes, tiene características residenciales y actividad comercial y forma parte del Plan Parcial El Hoyo-El Piloto.

Planeación también realizó la delimitación técnica y actualización de los linderos de los barrios involucrados , que ahora aparecen con sus nuevas denominaciones dentro de la cartografía oficial de Cali.

¿Qué otros barrios de Cali cambiaron de nombre?

Además de El Hoyo, otros dos barrios modificaron oficialmente sus denominaciones con el mismo acuerdo:

El Calvario pasó a llamarse Ciudad Paraíso.

Potrero Grande pasó a llamarse Nuevo Amanecer.

En el caso de Ciudad Paraíso, también ubicado en la comuna 3, durante el proceso se había considerado inicialmente el nombre “Central del Edén”. Sin embargo, las organizaciones comunitarias propusieron Ciudad Paraíso y esa fue finalmente la denominación incorporada al acuerdo. El sector comprende 23 hectáreas y 30 manzanas y atraviesa un proceso de renovación urbana.

Los cambios también alcanzaron a El Calvario y Potrero Grande, que ahora se denominan Ciudad Paraíso y Nuevo Amanecer. Shutterstock

Por su parte, Nuevo Amanecer, anteriormente Potrero Grande, se encuentra en la comuna 21. El barrio fue creado entre 2006 y 2008 en el marco de un proceso de reasentamiento de familias provenientes de zonas de alto riesgo y actualmente tiene 4.797 viviendas y más de 20.000 habitantes.

¿Qué implica el cambio de nombre de los barrios?

La actualización tiene un alcance territorial y administrativo. Además de reconocer oficialmente los nombres escogidos junto con las comunidades, permite precisar los límites de cada barrio y actualizar su identificación dentro de la cartografía de Cali.

Según la Alcaldía, contar con nombres y límites definidos también facilita la organización de la información territorial utilizada para la planeación de inversiones, servicios y actuaciones públicas.

La propia administración aclaró que el cambio de denominación no sustituye las acciones sociales, urbanas y de seguridad que puedan necesitar estos sectores. La medida apunta específicamente al reconocimiento de sus nombres y límites dentro de la organización territorial de la ciudad.