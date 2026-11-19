Un médico sostiene con las dos manos un corazón.

La natación es una de las actividades físicas más completas para mejorar la salud y fortalecer el organismo. Al combinar el trabajo muscular con el ejercicio cardiovascular, permite entrenar distintas partes del cuerpo, aumentar la resistencia y mejorar la flexibilidad, sin generar el mismo impacto sobre las articulaciones que otras disciplinas.

Según explica Carlos Bruce, profesor de actividad física, en un artículo publicado en Tua Saúde, nadar de manera regular puede favorecer la circulación sanguínea, mejorar la capacidad respiratoria y ayudar a reducir el colesterol malo .

Además, es una práctica que puede adaptarse a distintas edades y condiciones físicas, siempre que se realice con la supervisión adecuada.

Cuáles son los beneficios de hacer natación para la salud

La natación es considerada un ejercicio aeróbico completo y de bajo impacto, por lo que puede resultar adecuada tanto para niños, adultos y ancianos.

Un hombre nada en una pileta. Shutterstock

También se recomienda para personas con determinadas condiciones, como problemas de columna, artritis o esclerosis múltiple, aunque es importante adaptar la actividad a cada caso.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Mejora la circulación sanguínea: al trabajar el sistema cardiorrespiratorio, favorece el flujo sanguíneo y la oxigenación del organismo.

Fortalece la capacidad respiratoria: exige un control constante de la respiración y trabaja los músculos de la pared torácica, lo que contribuye a mejorar la resistencia aeróbica.

Ayuda a controlar el colesterol: cuando se practica regularmente y se acompaña con una alimentación saludable, puede contribuir a disminuir el colesterol LDL, conocido como malo, y aumentar el HDL.

Favorece la pérdida de peso: una hora de natación puede representar un gasto aproximado de 600 calorías, aunque depende de la intensidad y las características de cada persona.

Aumenta la flexibilidad: los movimientos repetidos de brazos, piernas y articulaciones ayudan a ampliar el rango de movimiento y reducir la rigidez.

Fortalece músculos y articulaciones: trabaja diferentes grupos musculares y mejora la resistencia y la estabilidad corporal.

Ayuda a combatir el estrés y la ansiedad: su práctica puede favorecer la liberación de endorfinas y contribuir a una sensación de bienestar.

Cuántas veces por semana hay que hacer natación para obtener sus beneficios

De acuerdo con el artículo de Tua Saúde, se recomienda practicar natación entre dos y tres veces por semana, con sesiones de 30 a 50 minutos. Para aprovechar el trabajo muscular y cardiovascular, se pueden alternar distintos estilos, como crawl, pecho, mariposa y espalda.

La frecuencia y la duración deben ajustarse a la edad, la condición física y la experiencia de cada persona. Por eso, es importante realizar la actividad bajo la supervisión de un profesor de natación, que pueda adaptar las clases y los ejercicios al nivel de aprendizaje y las necesidades individuales.

Al tratarse de una disciplina de bajo impacto, permite entrenar el cuerpo de manera integral y desarrollar resistencia sin exigir excesivamente las articulaciones. Su incorporación a una rutina regular, junto con una alimentación equilibrada, puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular y el bienestar general.