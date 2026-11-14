Caminar después de comer durante 15 minutos: qué efectos tiene sobre la glucosa, según la ciencia. Imagen ilustrativa.

Caminar después de desayunar, almorzar o cenar puede convertirse en un hábito beneficioso para la salud. Una investigación publicada en la revista científica Diabetes Care analizó los efectos de realizar caminatas cortas después de las comidas y encontró resultados favorables para el control de los niveles de azúcar en sangre.

El estudio, disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, examinó cómo influye el momento de la actividad física sobre la glucemia de adultos mayores con riesgo de intolerancia a la glucosa, una alteración que puede preceder al desarrollo de diabetes tipo 2.

Los investigadores observaron que tres caminatas de 15 minutos después de las comidas mejoraron el control glucémico durante el día, con efectos especialmente relevantes sobre el aumento de glucosa posterior a la cena. Los resultados destacan la importancia de incorporar actividad física moderada a la rutina cotidiana.

Qué ocurre con la glucosa en sangre al caminar 15 minutos después de comer

Después de cada comida, los alimentos aportan glucosa al organismo, que pasa al torrente sanguíneo y se utiliza como fuente de energía. Durante la actividad física, los músculos aumentan su consumo de glucosa, lo que contribuye a moderar las subidas de azúcar posteriores a la ingesta.

Caminar hacia una vejez saludable: ¿Cuántos pasos son suficientes? Imagen ilustrativa. Shutterstock

La investigación, dirigida por Loretta DiPietro, de la Universidad George Washington, y publicada en 2013, contó con 10 adultos de 60 años o más, físicamente inactivos y con valores de glucosa en ayunas de entre 105 y 125 mg/dL. Los participantes realizaron diferentes protocolos de ejercicio para comparar sus efectos sobre el control glucémico.

Los resultados mostraron que las caminatas de 15 minutos después de las tres comidas redujeron aproximadamente un 10% la glucosa media durante las 24 horas, en comparación con las jornadas de control. Además, esta modalidad resultó especialmente eficaz para reducir los niveles de glucosa durante las tres horas posteriores a la cena.

Los investigadores también compararon las caminatas breves con sesiones continuas de 45 minutos por la mañana o por la tarde. La actividad matutina prolongada mejoró el control glucémico diario, aunque las caminatas posteriores a las comidas consiguieron mejores resultados específicos después de cenar.

Cuándo y cómo conviene caminar después de comer para aprovechar sus beneficios

En el estudio, los participantes comenzaron a caminar aproximadamente 30 minutos después de cada comida, durante 15 minutos y a una intensidad moderada. El protocolo incluyó tres sesiones diarias, con un total de 45 minutos de actividad física.

Caminar aporta diversos beneficios al organismo. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Esta distribución permitió aprovechar el período en el que la glucosa aumenta como consecuencia de la digestión. Los autores destacaron que el momento elegido para realizar ejercicio puede desempeñar un papel importante en el control glucémico, junto con la duración y la intensidad de la actividad.

Para incorporar este hábito a la rutina diaria, una opción consiste en realizar paseos de intensidad suave o moderada después del desayuno, el almuerzo y la cena. La duración puede adaptarse a la capacidad física de cada persona, con especial atención a quienes presentan dificultades de movilidad o condiciones médicas que requieren supervisión.

Los resultados aportan evidencia sobre los beneficios inmediatos de las caminatas posteriores a las comidas en el grupo estudiado. Por el tamaño reducido de la muestra, sus conclusiones requieren investigaciones más amplias para determinar el alcance de estos efectos en otras poblaciones y a largo plazo.