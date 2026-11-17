Un metaanálisis del British Journal of Sports Medicine de 270 ensayos la ubicó como la modalidad más eficaz para bajar la presión sistólica.

La sentadilla contra la pared parece demasiado simple para influir en la presión arterial, pero los ejercicios isométricos, en los que los músculos permanecen contraídos sin movimiento, pueden ayudar a reducirla en reposo. Un metaanálisis del British Journal of Sports Medicine de 270 ensayos la ubicó como la modalidad más eficaz para bajar la presión sistólica.

Hay que sostenerla durante 2 minutos

El protocolo más frecuente consiste en mantener la posición 2 minutos, descansar otros 2 y repetir cuatro veces. Una sesión completa lleva unos 14 minutos: ocho de ejercicio efectivo y seis de descanso. Suele repetirse tres veces por semana.

Se apoya la espalda contra la pared y se baja hasta una posición similar a sentarse en una silla imaginaria, con los pies al ancho de los hombros. No hace falta bajar al extremo y hay que respirar con normalidad.

Cuánto puede bajar la presión arterial

No hay una cifra garantizada: depende de la presión inicial y la salud. El ejercicio isométrico en general redujo la presión en 8,24 mmHg la sistólica y 4 la diastólica, según el metaanálisis del BJSM. Otro metaanálisis de 40 ensayos, de 2026, halló descensos globales de 6,62 y 2,63 mmHg y, para la sentadilla contra la pared, de 10,29 y 5,26, los mayores entre las modalidades, aunque los autores lo consideran exploratorio.

Son efectos de programas de varias semanas: una sola sesión no baja la presión de forma permanente.

Hay que tener cuidado con la intensidad

Una contracción isométrica intensa puede elevar la presión mientras se realiza, así que no conviene llegar al máximo. Quienes tienen hipertensión, enfermedades cardiovasculares u otros problemas de salud deben consultar a un profesional sanitario antes de empezar.

No reemplaza la medicación ni es por sí sola un tratamiento médico, pero puede ser un complemento sin equipamiento. Hay otros ejercicios para cuidar el corazón para sumar.