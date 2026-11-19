Qué significa la señal de tránsito con borde rojo y una flecha hacia arriba.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y prevenir accidentes en calles, avenidas y rutas de todo el país. Algunas indican prohibiciones, otras advierten sobre posibles peligros y también hay carteles que establecen obligaciones que los conductores deben respetar.

Entre ellas, hay una señal circular con borde rojo y una flecha negra que apunta hacia arriba que puede generar dudas sobre su significado. Su presencia no es decorativa: establece una indicación específica para quienes circulan y está contemplada en la normativa vial argentina.

Qué significa la señal de tránsito con borde rojo y una flecha hacia arriba

La señal R.21 indica que el sentido de circulación es obligatorio y que los vehículos deben avanzar en la dirección que marca la flecha. Cuando apunta hacia arriba, significa que los conductores deben seguir de frente y no pueden girar hacia la izquierda ni hacia la derecha en el cruce o sector donde está ubicada.

Este cartel pertenece al grupo de las señales reglamentarias, que establecen obligaciones, prohibiciones y restricciones para quienes circulan por la vía pública. Su objetivo es ordenar el tránsito y evitar que los vehículos realicen maniobras que puedan interferir con la circulación de otros usuarios.

Qué significa la señal de tránsito con borde rojo y una flecha hacia arriba. Fuente: Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué establece la Ley Nacional de Tránsito 24.449

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece en su artículo 22 que los usuarios de la vía pública deben respetar las indicaciones de las señales de tránsito. La normativa también dispone que la señalización debe ajustarse a un sistema uniforme en todo el territorio nacional, para que los conductores puedan reconocer su significado independientemente de la jurisdicción en la que circulen.

En este sentido, el Anexo L del Decreto 779/1995, reglamentario de la ley, contiene el Sistema de Señalización Vial Uniforme y establece las características y el significado de las señales reglamentarias. Dentro de esta clasificación se encuentra la señal R.21, que indica el sentido de circulación que deben seguir los vehículos.

Qué deben hacer los conductores al encontrar esta señal

Cuando un conductor encuentra esta señal, debe continuar la marcha en la dirección indicada. Si la flecha apunta hacia arriba, tiene que avanzar de frente y no puede doblar hacia ninguna de las dos calles laterales en el punto donde rige la indicación.

Por ejemplo, si el cartel está colocado antes de una intersección, los automovilistas deben atravesarla en línea recta, sin realizar giros a la izquierda o a la derecha. Esta obligación se mantiene mientras la señalización indique ese sentido de circulación.

Por eso, antes de llegar a un cruce, es importante observar los carteles para anticipar las maniobras permitidas y evitar cambios de dirección que contradigan las reglas de tránsito.