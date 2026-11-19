ANSES comienza con los pagos más esperados del 24 al 30 de noviembre: quiénes cobran y qué dice el calendario oficial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de las jubilaciones de hasta un haber mínimo. Las fechas de pago para este grupo de extenderán hasta el 20 de noviembre.

A partir del 24 de noviembre, comenzarán los depósitos para los adultos mayores que perciben haberes superiores a $ 514.158,46.

Cuándo cobran los jubilados de la mínima, el calendario de pagos

ANSES organiza el calendario de pagos de las jubilaciones según la terminación del DNI de cada beneficiario, de manera que los depósitos se distribuyan en distintas fechas y no todos los jubilados cobren el mismo día. De esta manera, cada persona puede consultar la fecha de pago según el último número del DNI.

ANSES comienza con los pagos más esperados del 24 al 30 de noviembre: quiénes cobran y qué dice el calendario oficial. ANSES

El organismo publica cada mes el calendario de pagos que establece cuándo se acredita el haber según el monto de la jubilación y la terminación del DNI. El cronograma para quienes cobran hasta un haber mínimo es el siguiente:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

ANSES comienza con los pagos más esperados del 24 al 30 de noviembre: quiénes cobran y qué dice el calendario oficial. Shutterstock

Cuándo cobran los jubilaos que perciben más de un haber mínimo

A partir del 24 de noviembre, ANSES comenzará a depositar los haberes de los adultos mayores que cobran más de un haber mínimo . Es decir, quienes perciban haberes superiores a $ 514.158,46.

El cronograma de pagos fue establecido por la terminación del DNI de cada beneficiario:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Cuánto cobran los jubilados en noviembre

Los haberes previsionales de noviembre contemplan un incremento de 1,93%, porcentaje derivado de la inflación registrada por el INDEC en septiembre.

Las jubilaciones se actualizan de forma mensual conforme a la ley de movilidad y en noviembre el haber mínimo será de $ 444.158,46. Al monto se le debe sumar el bono de refuerzo de $ 70.000, por lo que el haber mínimo escalará hasta los $ 514.158,46.