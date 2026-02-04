La Selección argentina debutará en el Mundial en un escenario que ostenta un récord único a nivel global, ya que se trata del estadio más ruidoso del mundo, según certificación oficial. El partido será el 16 de junio a las 10 de la noche y marcará el estreno del equipo nacional en una sede tan imponente como particular.

Pese a que históricamente las hinchadas más reconocidas son las argentinas y los focos suelen ponerse en La Bombonera o el Monumental, dos de los canchas más emblemáticas del país, esta vez se trata de una ubicación diferente. El debut mundialista de Argentina será en Estados Unidos y en un recinto que supera ampliamente a los argentinos en niveles de ruido medidos en decibeles, según el Récord Guinness .

¿Cuál es el estadio más ruidoso del mundo?

El partido inaugural de la Selección será ante Argelia en Kansas City Stadium una plaza que ya estaba confirmada en el calendario, pero que ahora suma un dato impactante. El estadio donde se jugará es considerado el espacio deportivo al aire libre más ruidoso del planeta.

Este récord no es anecdótico ni simbólico. Está avalado por el Guinness World Records, lo que convierte al debut argentino en uno de los más llamativos del torneo no solo por lo futbolístico, sino también por el entorno sonoro que promete ser ensordecedor.

Este estadio es el más ruidoso del mundo y será sede del debut de Argentina.

¿Cómo es el estadio más ruidoso del mundo?

El estadio en cuestión es el Arrowhead Stadium, también conocido como Kansas City Stadium. Desde 2014, posee el récord Guinness al mayor nivel de ruido registrado en un evento deportivo al aire libre, superando a estadios míticos como la Bombonera o el Monumental.

El récord se alcanzó durante un partido de fútbol americano entre los Kansas City Chiefs y los New England Patriots, cuando los fanáticos lograron un registro de 142,2 decibeles, un nivel comparable al despegue de un avión o al sonido de una bala.

El Arrowhead Stadium tiene capacidad para más de 75 mil espectadores y es la casa de los Kansas City Chiefs, equipo de la NFL liderado por el mariscal de campo Patrick Mahomes, ganador de múltiples títulos de conferencia.

Lejos del lujo excesivo, el estadio fue diseñado con un objetivo claro: potenciar el sonido. Las tribunas empinadas, la cercanía del público al campo y el cierre del anillo estructural hacen que el ruido se concentre y “caiga” directamente sobre los jugadores.

No es casualidad que este diseño haya permitido batir récords. La pendiente de las gradas y la forma cerrada del estadio convierten cada grito en un amplificador natural, generando una atmósfera intimidante incluso para los equipos más experimentados.

Este mítico estadio norteamericano superó a otros gigantes del mundo como la Bombonera.

Los estadios más ruidosos del mundo

En comparación, los estadios argentinos también muestran números impresionantes, aunque por debajo del récord mundial. En La Bombonera se registraron picos de 130 decibeles, mientras que en el Monumental el máximo fue de 128 decibeles, cifras que los ubican entre los más ruidosos del planeta.

Ranking de los estadios más ruidosos del mundo

Arrowhead Stadium (Kansas City, EE.UU.): Récord mundial de 142,2 dB en 2014. Vodafone Park (Besiktas, Turquía): Conocidos por batir récords de sonido constantes. La Bombonera (Boca Juniors, Argentina): Considerado uno de los estadios más temidos y ruidosos, registrado con 130 dB. Turk Telekom Arena (Galatasaray, Turquía): Registró 131 dB en 2011. Estadio Monumental (River Plate, Argentina): Destacado por su inmensa presión sonora, con registros cercanos a los 128 dB. Lumen Field (Seattle Sounders, EE.UU.): Reconocido múltiples veces como uno de los más ruidosos del mundo.

Completan el ranking otros escenarios icónicos del deporte mundial, pero el primer puesto sigue siendo exclusivo del Arrowhead Stadium, que ahora será testigo del debut de la Selección Argentina en el Mundial, en un contexto que promete ser tan desafiante como inolvidable.