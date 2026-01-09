Amplían un importante estadio de Argentina y alcanzará los 100.000 espectadores: será el más grande de Sudamérica. Foto: @BandaRoja_

Si bien los estadios de Sudamérica evolucionan a pasos agigantados, hay un recinto en Argentina que se convertirá en el más grande de todos y hasta superará a históricos como el Camp Nou, el Wembley o el Santiago Bernabéu.

Justamente, el Estadio Más Monumental, casa de River Plate, está a punto de dar un salto histórico. Tras convertirse en el recinto con mayor capacidad de la región (actualmente 85.018 espectadores) y el más convocante del mundo por tercer año consecutivo, el club planea una megaobra que incluirá techado total de las tribunas y ampliación para llegar a una capacidad cercana a los 100.000 espectadores.

¿Cuándo comienzan las obras de ampliación y techado del Monumental?

Según NA, River anunciará oficialmente el proyecto a fines de enero de 2026, y las obras iniciarán en mayo de 2026. Este proyecto transformará al Monumental en el único estadio sudamericano con el 100% de sus gradas cubiertas, cumpliendo con estándares FIFA de primer nivel y posicionándolo como referente mundial.

La construcción se realizará de manera inteligente para minimizar el impacto en la localía del equipo: se montará una estructura externa con aproximadamente 100 columnas perimetrales que sostendrán las nuevas obras. La mayor parte de los trabajos dentro del estadio se hará durante períodos de receso, por lo que River perdería como máximo tres partidos de local.

¿Cuánto costará ampliar este estadio?

La inversión rondará los 100 millones de dólares, más elevada que la ampliación anterior (que se financió en gran parte con venta anticipada de butacas preferenciales).

Esta vez el desafío financiero es mayor, ya que el retorno inmediato será menor, pero la dirigencia (liderada por Stefano Di Carlo) considera el proyecto uno de los tres ejes centrales de gestión, junto al fútbol y la internacionalización de la marca River.

El Estadio Monumental será el más grande del mundo temporalmente

La ampliación del mítico estadio en donde Argentina se coronó campeona mundial en 1978 cambiará su estética para siempre. Y es que, al finalizar la obra, sería el estadio más grande del mundo perteneciente a un club.

No obstante, este récord será superado por el Camp Nou de Barcelona , el cual terminará de construirse a finales de 2027 y su capacidad pasará de 99.354 a 104.600. De igual manera, podrán entrar más personas a comparación con otros recintos históricos.

¿Cuáles son los estadios más grandes del mundo y cómo se ubicará el Monumental?