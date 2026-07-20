Arrancó la construcción del futuro estadio más grande del mundial 2030: albergará a 115.000 espectadores y será el orgullo de la nación

China enviará 121 buses eléctricos y convertirá a esta ciudad latinoamericana en la primera con transporte 100% eléctrico de Sudamérica

Mientras el fútbol mundial ya comienza a mirar hacia la Copa del Mundo de 2030, Marruecos avanza con una de las obras deportivas más ambiciosas de su historia, el Gran Estadio Hassan II, un recinto que, una vez terminado, tendrá capacidad para 115.000 espectadores y se convertirá en el estadio de fútbol más grande del planeta.

La construcción comenzó en agosto de 2024 en El Mansouria, unos 38 kilómetros al norte de Casablanca, como parte de la preparación del país para el Mundial 2030, que organizará junto con España y Portugal. Si el cronograma se cumple, la obra estará finalizada en 2028.

Un estadio inspirado en la tradición marroquí

El proyecto fue diseñado por los estudios de arquitectura Oualalou + Choi y Populous, responsables de algunos de los estadios más reconocidos del mundo.

Su elemento más llamativo será una enorme cubierta de aluminio inspirada en las tradicionales carpas “moussem”, utilizadas históricamente en celebraciones y reuniones culturales de Marruecos. La estructura cubrirá tanto el terreno de juego como parte de los espacios exteriores, con la intención de integrar el estadio al paisaje natural de la zona.

El complejo ocupará un predio de más de 100 hectáreas y combinará arquitectura contemporánea con jardines y áreas verdes alrededor del recinto. El presupuesto estimado ronda los 500 millones de euros (unos 5.000 millones de dírhams marroquíes).

Mucho más que un estadio de fútbol

Además de albergar partidos, el Gran Estadio Hassan II fue concebido como un complejo abierto durante todo el año.

Entre las instalaciones previstas se encuentran:

Un hotel de alta categoría.

Áreas comerciales.

Una piscina cubierta.

Un centro de prensa internacional.

Espacios destinados a eventos y entretenimiento.

Arrancó la construcción del futuro estadio más grande del Mundial 2030: albergará a 115.000 espectadores y será el orgullo de la nación Imagen creada con IA

La idea es que el recinto funcione de forma permanente y no únicamente durante las competencias deportivas.

¿Será el estadio más grande del mundo?

Si entra en funcionamiento según lo previsto, el Gran Estadio Hassan II superará al Rungrado Primero de Mayo, en Corea del Norte, que actualmente lidera el ranking con una capacidad cercana a 114.000 espectadores.

No obstante, Marruecos podría tener competencia. En Vietnam también fue aprobado el proyecto del Trong Dong Stadium, diseñado para albergar hasta 135.000 personas como parte de una futura ciudad deportiva olímpica. Si esa obra se concreta dentro de los plazos previstos, podría convertirse en el estadio con mayor capacidad del mundo.

Los estadios con mayor capacidad del mundo

Actualmente, los recintos deportivos con más espectadores son: