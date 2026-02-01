El Gobierno confirmó dos feriados nacionales consecutivos en febrero, que darán lugar a un fin de semana extralargo de cuatro días. Para muchos, será una oportunidad ideal para descansar, viajar o planificar una escapada antes del inicio de clases.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina?

El próximo fin de semana largo tendrá lugar entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, gracias a los feriados de Carnaval, que se celebrarán el lunes 16 y martes 17. De esta manera, el calendario sumará un descanso prolongado de cuatro días consecutivos.

El origen del Carnaval en Argentina

El Carnaval proviene de celebraciones de Egipto, Grecia y Roma que honraban a los dioses y que, con el avance del cristianismo, se transformaron en una fiesta popular previa a la Cuaresma. Con la llegada de españoles y portugueses a América, esas tradiciones se mezclaron con costumbres locales, dando origen a celebraciones que en Argentina adoptaron rasgos propios, como las murgas porteñas, las comparsas del Litoral y los festejos tradicionales del Noroeste.

En tiempos de la Colonia, el Carnaval se vivía tanto en espacios cerrados como en las calles. Sin embargo, durante el virreinato de Vértiz se limitaron los festejos y se castigó el toque de tambores, una marca cultural de la población afrodescendiente.

En el siglo XIX, el Carnaval tuvo períodos de prohibición, como durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, pero recuperó impulso a mediados del siglo. La figura de Domingo Faustino Sarmiento fue clave, ya que tras conocer los carnavales europeos, promovió en 1869 el primer corso oficial de Buenos Aires, en el que murgas y comparsas se convirtieron en grandes protagonistas. Con la influencia inmigrante del siglo XX, las murgas se consolidaron como símbolo del festejo porteño.

El Carnaval fue suprimido como feriado en 1976 durante la dictadura, lo que provocó la desaparición de los corsos. Tras la vuelta de la democracia en 1983, comenzó una lenta recuperación hasta que, en 2010, se restituyeron oficialmente los feriados de lunes y martes de Carnaval .

El Carnaval de Gualeguaychú recibe a miles de turistas todos los años.

Calendario de feriados nacionales 2026 en Argentina

El calendario oficial del año incluye las siguientes fechas: