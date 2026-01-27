El estadio de fútbol más grande del país se prepara para una nueva ampliación que elevará su capacidad hasta 101.000 espectadores, posicionándolo entre los tres más imponentes del mundo.

El anuncio fue realizado por Stefano Di Carlo, presidente del Club Atlético River Plate, quien confirmó la construcción de un nuevo anillo superior, un techado completo para las tribunas y la continuidad de los trabajos en la fachada, el bodegón y los accesos al predio.

¿Qué pasará con el Monumental?

En diálogo con El País, Di Carlo aseguró que uno de los principales objetivos del club para 2026 es “continuar con las obras de infraestructura que hemos hecho en gestiones anteriores en las que yo era dirigente”.

El presidente adelantó que el Monumental pasará a tener capacidad para 101.000 personas, lo que lo ubicará entre los estadios más grandes del mundo. “River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”, destacó.

¿Cómo será el nuevo estadio de River Plate?

La megaobra está prevista para comenzar en mayo de 2026. Según el proyecto, se realizará:

La ampliación de las tribunas mediante un nuevo anillo superior, lo que permitirá alcanzar la capacidad proyectada de 101.000 espectadores.

La instalación de un techo que cubrirá el 100% de las tribunas, aunque no cubrirá el campo de juego.

River Plate

¿Cuándo finalizarán las obras?

La ampliación y el techado del Monumental tendrán un costo estimado de u$s 100 millones. Si bien las nuevas obras comenzarán en mayo de 2026, el club aún no confirmó una fecha de finalización.

Además, se sumarán iniciativas paralelas dentro del complejo deportivo. Entre ellas:

Una nueva pista para hockey sobre patines y patín artístico, que reemplazará a la actual y se ubicará junto a las canchas de tenis de polvo de ladrillo.

Una cancha multiuso, entre el playón de handball y las canchas de tenis, pensada para ampliar la oferta deportiva y mejorar la infraestructura para la comunidad riverplatense. Los trabajos iniciarán la semana del 5 de enero y finalizarán el 20 de marzo.

Modernización del Mâs Monumental

A fines de diciembre de 2025, River finalizó la primera etapa de una obra incluida en el plan integral de modernización del estadio, que busca combinar innovación arquitectónica con los símbolos tradicionales del club.

Estadio Monumental on May 15, 2025 in Buenos Aires, Argentina Photo by Camilla Stolen Imago Buenos Aires Argentina Copyright: xCamillaxStolenx L1220594No Use Switzerland. No Use Germany. No Use Japan. No Use Austria Fuente: X07245 IMAGO/Camilla Stolen

En ese marco, se avanzó con la colocación del primer tramo de las tiras de aluminio que conforman la histórica bandera de River. Este sector incluirá también una nueva fachada de vidrio que aportará más luminosidad natural, mayor eficiencia energética y una estética modernizada. Será la primera de seis etapas que continuarán desarrollándose en los próximos meses.

En paralelo, en noviembre se renovó por completo el césped del campo de juego, preparando el estadio para la temporada 2026.