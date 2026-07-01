Construyen el mejor estadio de América latina: podrá recibir a las finales de Sudamericana y Copa Libertadores.

El nuevo estadio busca convertir a la capital en sede permanente de grandes eventos internacionales.

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Las obras del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín ya comenzaron oficialmente y marcan el inicio de una transformación histórica para Bogotá. La nueva infraestructura, que estará lista en diciembre de 2027, tendrá una capacidad superior a los 50.000 espectadores, lo que le permitirá cumplir con los requisitos para albergar finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, dos de los torneos de clubes más importantes del continente.

Durante el acto de inicio de los trabajos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la meta es convertir este escenario en el referente de la región. “Bogotá tendrá el mejor estadio de Latinoamérica”, afirmó, al destacar que el proyecto elevará el nivel de la infraestructura deportiva y de entretenimiento de la ciudad.

Además de convertirse en la casa de Millonarios y Santa Fe, el nuevo complejo está diseñado para recibir conciertos, espectáculos internacionales y competencias deportivas de primer nivel, fortaleciendo la posición de Bogotá como destino de grandes eventos.

¿Por qué el nuevo estadio El Campín podrá recibir finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es su capacidad. El nuevo estadio tendrá entre 50.000 y 60.000 espectadores, una cifra que aún se encuentra en definición técnica, pero que supera el umbral exigido por la Conmebol para organizar las finales únicas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, concesionaria encargada del desarrollo del proyecto, explicó que superar los 50.000 asistentes permite cumplir con las especificaciones necesarias para albergar ambos campeonatos continentales.

No obstante, también aclaró que el escenario no alcanzaría, por ahora, el requisito mínimo para una final de la Copa del Mundo, ya que la FIFA exige una capacidad superior a los 60.000 espectadores para ese tipo de encuentros.

Construyen el mejor estadio de América latina: podrá recibir a las finales de Sudamericana y Copa Libertadores. Alcaldía de Bogotá

¿Cómo será el nuevo estadio El Campín de Bogotá?

El proyecto contempla una renovación integral del principal escenario deportivo del país, con características que buscan ubicarlo entre los más modernos de América Latina.

Entre las principales novedades se encuentran:

Capacidad superior a 50.000 espectadores.

Grama híbrida de última generación.

Cubierta retráctil.

Estándares internacionales de seguridad.

Mejor visibilidad desde todas las localidades.

Tecnología para optimizar la experiencia de los asistentes.

Espacios adaptados para grandes espectáculos deportivos, musicales y culturales.

La apuesta no solo busca mejorar el fútbol profesional colombiano, sino convertir el recinto en un centro de entretenimiento de talla internacional.

¿Cuándo estará listo el nuevo estadio El Campín?

De acuerdo con el cronograma oficial presentado por la Alcaldía de Bogotá y Sencia, la construcción finalizará en diciembre de 2027.

Mientras avanzan las obras, el actual estadio continuará operando con normalidad, por lo que los partidos de Millonarios, Santa Fe y los diferentes eventos programados seguirán desarrollándose sin interrupciones.

Las primeras actividades ya comenzaron con maquinaria pesada, retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos que ejecutan la fase inicial de intervención del terreno.