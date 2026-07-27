Ni andar en bicicleta ni ir al gimnasio: el ejercicio que fortalece los músculos, mejora la circulación y vuelve el cuerpo más flexible Fuente: Shutterstock

A medida que pasan los años se vuelve más importante encontrar actividades físicas amigables con el cuerpo humano. Pese a que ejercicios como las caminatas y el yoga se convirtieron en las alternativas más recomendadas para adultos mayores, existe una opción que genera más beneficios cardiovasculares.

En este sentido, mantenerse activo es clave para cuidar la salud cardiovascular, especialmente con el paso de los año. Por eso, llos especialistas comenzaron a destacar otra actividad cotidiana que puede ofrecer grandes beneficios.

¿Cuál es el mejor ejercicio para cuidar la circulación y el corazón?

En este caso, se trata de una práctica accesible que puede ser realizada tanto en grupo como solo en casa. Sin embargo, no es una actividad como salir a correr o yoga que se pueden realizar al aire libre, sino que requiere un espacio deportivo o tenerlo en tu hogar .

La bicicleta fija es una excelente alternativa para las personas que realizan trabajo remoto o que van a un gimnasio, ya que permite realizar ejercicio físico sin riesgo al ser una actividad de bajo impacto. Instituciones de referencia como la Mayo Clinic destacan su utilidad para personas de todas las edades debido a su seguridad y versatilidad .

Al actuar sobre el cuerpo y el sistema nervioso al mismo tiempo, obliga al corazón a bombear sangre con mayor intensidad. Así, se traduce en un entrenamiento de alta eficiencia que puede mejorar la resistencia de las articulaciones con el paso del tiempo y la capacidad pulmonar

Practicarla de forma regular ayuda a bajar la presión, en específico para quienes sufren de hipertensión leve o moderada. Se debe a que relaja los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso “de alerta”.

Un estudio publicado en PubMed detalla que la actividad física mejora significativamente la capacidad física, reduce los biomarcadores cardíacos (indicadores de estrés del corazón) y mejorar la calidad de vida.

Todos los beneficios de andar en bicicleta fija

Salud cardiovascular y respiratoria

Fortalece el corazón : el pedaleo regular optimiza la circulación sanguínea y disminuye la presión arterial.

Controla el colesterol : estudios demuestran que eleva el colesterol bueno (HDL) y reduce los triglicéridos.

Aumenta la capacidad pulmonar : incrementa el volumen de oxígeno, mejorando la resistencia en tareas cotidianas.

Previene enfermedades: disminuye el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y accidentes cerebrovasculares.

Impacto físico y muscular

Protección articular : al no haber impacto contra el suelo, las rodillas y tobillos sufren un desgaste mínimo.

Tonificación muscular : fortalece principalmente los cuádriceps, glúteos, pantorrillas y la zona del abdomen.

Quema calórica efectiva: permite eliminar entre 260 y 600 calorías por hora según la intensidad aplicada.

Bienestar mental y cognitivo