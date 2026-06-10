Ni salir a correr, ni gimnasio ni bicicleta: el ejercicio clave para cuidar el corazón, mejorar la circulación y fortalecer los músculos Fuente: Shutterstock

Cuando se habla de actividad física para mejorar la salud cardiovascular, la mayoría de las personas piensa en salir a correr, andar en bicicleta o pasar horas en el gimnasio.

Sin embargo, existe un ejercicio mucho más simple, económico y efectivo que volvió a ganar protagonismo entre entrenadores y especialistas: saltar la soga.

Además de requerir muy poco espacio y equipamiento, esta actividad permite trabajar prácticamente todo el cuerpo, elevar la frecuencia cardíaca en pocos minutos y mejorar la resistencia física. Por eso, cada vez más expertos la consideran una de las alternativas más completas para quienes buscan mantenerse en forma sin realizar entrenamientos complejos.

Por qué saltar la soga es uno de los ejercicios más completos

Aunque muchas personas lo asocian con los juegos de la infancia, saltar la soga es una herramienta de entrenamiento utilizada por deportistas de alto rendimiento y preparadores físicos de todo el mundo.

El movimiento involucra simultáneamente piernas, glúteos, abdomen, hombros y brazos, al mismo tiempo que exige coordinación, equilibrio y resistencia cardiovascular.

Ni salir a correr, ni gimnasio ni bicicleta: el ejercicio clave para cuidar el corazón, mejorar la circulación y fortalecer los músculos Fuente: Shutterstock

Mike Matthews, entrenador personal certificado por la Asociación Internacional de Ciencias del Deporte (ISSA) destacó la versatilidad de esta actividad.

En este aspecto, señala que “si el tiempo apremia y quieres hacer un entrenamiento de cuerpo completo efectivo, saltar la cuerda es una solución excelente”.

Además, el autor del libro Muscle for Life: Get Lean, Strong, and Healthy at Any Age!, agregó: “Si quieres hacer ejercicio de bajo impacto o cardio continuo, puedes saltar la cuerda a un ritmo lento y constante, o puedes aumentar la intensidad con técnicas como la elevación de rodillas o los saltos dobles”, explicó en Nike.

Los beneficios para el corazón, la circulación y los músculos

Uno de los principales motivos por los que los entrenadores recomiendan este ejercicio es su capacidad para estimular rápidamente el sistema cardiovascular .

Al incrementar la frecuencia cardíaca de forma sostenida, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, fortalece el corazón y favorece una mejor oxigenación de los músculos y tejidos.

Además, la práctica regular puede contribuir a:

Mejorar la resistencia física.

Fortalecer piernas y zona media del cuerpo.

Incrementar la coordinación y la agilidad.

Favorecer el equilibrio.

Ayudar al gasto calórico.

Mantener la masa muscular activa.

A diferencia de otros ejercicios aeróbicos, la soga combina trabajo cardiovascular y muscular en una misma actividad, lo que la convierte en una alternativa especialmente eficiente para quienes tienen poco tiempo disponible.

¿Pueden practicarlo los adultos mayores?

Contrario a lo que muchos creen, saltar la soga no es una actividad exclusiva para jóvenes. Distintas investigaciones muestran que también puede aportar beneficios en edades avanzadas cuando se realiza de manera adecuada.

En este sentido, un estudio publicado en Sports Medicine analizó nueve casos y encontró mejoras en la fuerza muscular de adultos mayores de 50 años que realizaron entrenamientos de salto de cuerda varias veces por semana.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que no todas las personas tienen las mismas condiciones físicas, por lo que antes de incorporar este tipo de ejercicio, especialmente en presencia de problemas articulares, cardíacos o de movilidad, es recomendable consultar con un profesional de la salud para determinar si resulta adecuado para cada caso.