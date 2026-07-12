Ni caminata, ni gimnasio, ni bici: el ejercicio clave para proteger el corazón y mejorar la circulación. (Fuente: Shutterstock).

A medida que pasan los años, encontrar una actividad física que cuide las articulaciones y aporte beneficios integrales para la salud se vuelve una prioridad. Aunque caminar, pedalear o entrenar en el gimnasio suelen ser las opciones más recomendadas, existe una práctica que combina movimiento, respiración y relajación para mejorar el bienestar general.

Se trata del yoga, una disciplina milenaria que ha ganado respaldo científico por sus efectos positivos sobre la salud cardiovascular, la circulación sanguínea y el equilibrio mental. Además de ser accesible y adaptable a distintas edades y niveles físicos, puede practicarse tanto en casa como en espacios al aire libre o centros especializados.

Yoga: una práctica que beneficia al corazón y la circulación

El yoga conecta el cuerpo, la respiración y la mente mediante posturas físicas, ejercicios respiratorios y técnicas de meditación. Según el sitio web estadounidense de salud MedlinePlus, esta disciplina puede mejorar el estado físico general, la postura y la flexibilidad, además de contribuir a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Uno de los principales beneficios del yoga es su impacto sobre el sistema cardiovascular. Al combinar movimiento y respiración consciente, favorece una mejor oxigenación del organismo y estimula el trabajo del corazón de manera controlada.

Asimismo, diversas investigaciones indican que la práctica regular ayuda a disminuir la presión arterial en personas con hipertensión leve o moderada, ya que favorece la relajación de los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso asociado al estrés.

Respecto a la circulación, el yoga puede mejorar la función endotelial, un mecanismo clave para la correcta dilatación de las arterias y el adecuado flujo sanguíneo por todo el organismo.

Ni caminata, ni gimnasio, ni bici: el ejercicio clave para proteger el corazón y mejorar la circulación. (Fuente: Shutterstock).

Los beneficios del yoga respaldados por la ciencia

Además de sus efectos cardiovasculares, el sitio web de salud Healthline destaca múltiples beneficios asociados a esta práctica:

Mayor flexibilidad y equilibrio

El estiramiento constante de los músculos ayuda a mejorar la flexibilidad y el equilibrio, dos capacidades que suelen disminuir con el envejecimiento. Estudios realizados en adultos mayores muestran que el yoga puede ralentizar la pérdida de movilidad y favorecer una mejor condición física.

Menos estrés y ansiedad

La respiración consciente, la meditación y las técnicas de relajación forman parte esencial del yoga. Estas herramientas ayudan a controlar el estrés cotidiano y pueden contribuir a reducir síntomas de ansiedad y tensión emocional.

Más fuerza y mejor postura

Aunque suele asociarse únicamente con la flexibilidad, algunas modalidades también permiten desarrollar fuerza muscular. Además, favorecen una mejor alineación corporal y una mayor conciencia de la postura, algo especialmente importante en personas que pasan muchas horas sentadas.

Mejor descanso y calidad de vida

La evidencia científica también sugiere que el yoga puede ayudar a conciliar el sueño con mayor facilidad, mejorar la calidad del descanso y aumentar la sensación general de bienestar.

Ni caminata, ni gimnasio, ni bici: el ejercicio clave para proteger el corazón y mejorar la circulación. (Fuente: Freepik).

Qué aspectos son fundamentales para una buena sesión de yoga

Una práctica efectiva no depende únicamente de la capacidad para realizar posturas complejas. Los especialistas destacan varios elementos clave:

Respiración consciente durante toda la sesión.

Correcta alineación corporal en cada postura.

Concentración y presencia mental.

Relajación profunda al finalizar la práctica.

Progresión gradual según las capacidades de cada persona.

Precauciones y recomendaciones antes de comenzar

Aunque el yoga es considerado una actividad segura para la mayoría de las personas, existen situaciones en las que conviene tomar ciertas precauciones o adaptar algunas posturas.

Las personas embarazadas o quienes padezcan hipertensión arterial, glaucoma, ciática, artritis u otras condiciones médicas deben consultar con un profesional de la salud antes de comenzar. También es recomendable informar al instructor sobre cualquier lesión o limitación física.

Para quienes se inician en esta disciplina, los especialistas aconsejan comenzar con clases para principiantes, avanzar de forma gradual y escuchar siempre las señales del cuerpo para evitar lesiones.

Una de las grandes ventajas del yoga es que puede practicarse tanto de manera individual en casa como en grupo. En cualquiera de sus modalidades, se presenta como una alternativa eficaz para cuidar el corazón, favorecer la circulación, mejorar la salud mental y mantener una buena calidad de vida a lo largo de los años.