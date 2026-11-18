La empresa de medicina privada Swiss Medical, y el holding de la familia Tourn, Chicago Capital, adquirieron la mayoría accionaria de Grupo Oroño.

Tras la operación, las firmas se quedarán con el control del Santario Parque, Sanatorio de Niños, ICR y Medicina Esencial , entre otras instituciones.

La transacción marca el cambio de control de uno de los principales prestadores médicos de Santa Fe y amplía la presencia de ambos grupos en el negocio sanitario de Rosario, donde Swiss Medical ya participa a través de ECCO, su empresa de emergencias y urgencias, y de Grupo Gamma junto con los Tourn.

Roberto Villavicencio fue el principal artífice de la expansión de Grupo Oroño. Tras su muerte, en marzo de 2023, su hijo Nicolás asumió la presidencia, mientras que sus hermanos pasaron a ocupar funciones en la estructura del holding.

Según datos de la propia empresa, el grupo santafesino , fundado en 1950, cuenta con más de 1500 profesionales de la salud, registra más de 1,2 millones de consultas al año, dispone de más de 350 camas, realiza casi 17.000 cirugías anuales y atiende 320.000 emergencias médicas al año .

Para Swiss Medical, la empresa de Claudio Belocopitt, la adquisición significa ampliar su presencia en el país.

La operación se suma al Sanatorio Altos de Salta, en la provincia del norte, y a las clínicas San Lucas y San Agustín, en Neuquén.

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical

La firma sigue a la inauguración del Sanatorio Nordelta, luego de un desembolso de alrededor de u$s 80 millones, y centros médicos en Recoleta y Pilar.

“Esta inversión es otra muestra de nuestro compromiso con ofrecer la mejor experiencia en salud en todo el país. Con Grupo Oroño compartimos la búsqueda permanente de la excelencia médica y la atención a cada detalle de las necesidades de nuestros pacientes. Estamos convencidos de que seguiremos elevando la calidad de atención y construyendo una experiencia cada vez mejor para nuestros pacientes y sus familias”, dijo Facundo Belocopitt, vicepresidente de Swiss Medical.

La empresa es la segunda prestadora de medicina prepaga por cantidad de afiliados del país.

En 2024, la empresa se quedó con el 100% del Sanatorio Las Lomas, a cambio de su participación en el paquete accionario de Medicus, que el grupo había adquirido en 2022.

A esa compra le sumó, a fines del año pasado, la adquisición de la totalidad de Diagnóstico Maipú al Grupo Dasa, holding brasileño y una de las mayores empresas de salud del mundo.

En agosto de este año, la prestadora de salud anunció que instalará un centro médico en Unicenter, el shopping de Cencosud, como parte de una estrategia de negocio que la compañía viene desarrollando desde hace tres años, mediante una inversión de u$s 10 millones.

Actualmente, la compañía tiene centros médicos en dos shoppings: Dot Baires Shopping y Tortugas Open Mall, y está por finalizar el tercero en el Alto Avellaneda, propiedad de IRSA, cuya apertura está prevista para los próximos meses.