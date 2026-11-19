El aceite de oliva y el de girasol ocupan los primeros puestos entre las preferencias de consumo.

El aceite de oliva y el aceite de girasol presentan diferencias importantes en su composición nutricional y sus propiedades. Según Mónica Bulló, investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CiberOBN), y Ramón Estruch, investigador del Hospital Clínic de Barcelona, ambos contienen grasas beneficiosas para la salud, aunque el primero, especialmente en su variedad virgen extra, ofrece ventajas adicionales.

Una de las principales diferencias está en el tipo de ácidos grasos que contienen. El aceite de oliva se caracteriza por su elevado contenido de grasas monoinsaturadas, principalmente ácido oleico, mientras que el de girasol aporta una mayor proporción de grasas poliinsaturadas, como los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Ambos contribuyen a la salud cardiovascular y pueden favorecer el control de los niveles de colesterol, la presión arterial y los procesos inflamatorios.

Según los especialistas, el aceite de oliva, especialmente en su variedad virgen extra, constituye la alternativa más recomendable tanto para cocinar como para freír. Fuente: Shutterstock Gleb Usovich

Por otro lado, el de girasol se destaca por su contenido de vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo. Sin embargo, el de oliva virgen extra cuenta con otros componentes que amplían sus beneficios nutricionales.

¿Cuál es el aceite más sano para consumir?

Los especialistas coinciden en que el aceite de oliva virgen extra es la alternativa más completa desde el punto de vista nutricional, lo que la hace ideal para consumir . Además de su aporte de ácido oleico, contiene polifenoles, como el tirosol y el hidroxitirosol, que poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y contribuyen a la protección cardiovascular.

También aporta pigmentos naturales, como clorofilas y carotenoides, que influyen en su color, aroma y sabor. Estos compuestos se conservan gracias a que se obtiene de las aceitunas mediante procedimientos mecánicos, sin recurrir a procesos químicos de extracción y refinamiento.

El aceite de girasol, en cambio, se obtiene de las semillas de la planta y por lo general atraviesa procesos de extracción y refinamiento que reducen la presencia de determinados compuestos naturales.

¿Cuál es el mejor aceite para freír y cocinar?

El aceite de oliva virgen extra es una opción adecuada tanto para consumir en crudo como para cocinar, incluso en preparaciones que requieren fritura . Su composición le proporciona una mayor estabilidad frente a las temperaturas elevadas, por lo que resiste mejor la oxidación durante la cocción.

El aceite de girasol convencional, debido a su mayor proporción de grasas poliinsaturadas, es menos resistente al calor. Por este motivo, si se elige esta alternativa para cocinar, los especialistas recomiendan optar por el aceite de girasol alto oleico, que contiene una mayor cantidad de ácido oleico y presenta una composición más cercana a la del aceite de oliva.

¿Qué aceite conviene comprar?

Desde el punto de vista nutricional, el aceite de oliva virgen extra es la opción más recomendable para el consumo habitual, ya que combina grasas saludables con antioxidantes y otros compuestos beneficiosos .

Su consumo regular se asoció con una menor mortalidad cardiovascular y un menor riesgo de desarrollar determinadas enfermedades crónicas.

No obstante, el aceite de girasol también puede formar parte de una alimentación equilibrada y representa una alternativa más económica. Si se busca su uso para cocinar, conviene elegir su variedad alto oleico, debido a su mayor resistencia a las altas temperaturas.

En definitiva, ambos aceites aportan nutrientes beneficiosos, pero el de oliva virgen extra se destaca por su composición y sus propiedades adicionales. La elección también puede depender del presupuesto, el tipo de preparación y la frecuencia de consumo.