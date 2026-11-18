Sin embargo, el color de la cáscara no determina cuál es más saludable.

En los supermercados se comercializan huevos de distintos colores y precios. Aunque existe la creencia de que los blancos o naranjas -también marrones- son más naturales y nutritivos, el Departamento de Agricultura (USDA) aclara que la diferencia está principalmente relacionada con la raza de la gallina.

¿Por qué algunos huevos tienen cáscara blanca y otros naranja?

El color depende de la genética de la gallina que pone el huevo. No indica que haya recibido una alimentación superior ni que el producto tenga más nutrientes. El USDA explica en su sitio oficial: “La raza de la gallina determina el color de la cáscara”.

Cabe destacar que los huevos marrones pueden presentar diferentes tonalidades, desde claras hasta oscuras.

¿Los huevos marrones tienen más proteínas que los blancos?

No. Ambos ofrecen valores nutricionales similares y el color exterior no determina su cantidad de proteínas, vitaminas o minerales.

“Los niveles de nutrientes no son significativamente diferentes”, explica el USDA.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda comprar huevos refrigerados y mantenerlos en casa a una temperatura de 4 °C (40 °F) o menos. Shutterstock

¿El color de la yema indica que el huevo es más saludable?

No necesariamente. La tonalidad de la yema depende principalmente de la alimentación de la gallina. El consumo de determinados vegetales y alimentos con pigmentos puede producir yemas más amarillas o anaranjadas. Esto no significa que tengan más proteínas o menos colesterol.

¿Qué huevos conviene comprar?

Desde el punto de vista nutricional, no hay una ventaja general de los huevos marrones sobre los blancos. La elección puede depender del precio y las preferencias personales.

Antes de comprarlos, conviene revisar:

Que la cáscara no tenga grietas.

Que estén refrigerados en el supermercado.

La fecha de frescura del envase.

La información nutricional y los posibles enriquecimientos adicionales.

¿Qué recomienda la FDA para conservar los huevos?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda comprar huevos refrigerados y mantenerlos en casa a una temperatura de 4 °C (40 °F) o menos. También aconseja conservarlos en su envase original y evitar consumir aquellos con cáscara rota.