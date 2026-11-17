Usar el cepillo de dientes más tiempo del recomendado afecta la limpieza y, con ella, la salud bucal.

Es un gesto tan cotidiano que casi nadie le presta atención, pero usar el cepillo de dientes más tiempo del recomendado afecta la limpieza y, con ella, la salud bucal. En este punto hay un amplio acuerdo entre los odontólogos: el cepillo tiene una vida útil y conviene cambiarlo con regularidad.

Cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes

El consenso odontológico, respaldado por la American Dental Association (ADA), es que hay que cambiar el cepillo de dientes cada 3 o 4 meses, o antes si las cerdas se ven desgastadas. Esa misma recomendación vale para los cabezales de los cepillos eléctricos. No es un plazo caprichoso, sino el tiempo a partir del cual un cepillo de uso diario empieza a perder eficacia.

La razón principal tiene que ver con el estado de las cerdas. Con el uso diario, las cerdas se van doblando, abriendo y desgastando, y pierden su forma original. Un cepillo con las cerdas deformadas limpia peor: no remueve igual de bien la placa bacteriana de los dientes y de la línea de las encías, que es, justamente, lo que provoca caries y problemas de encías. Es decir, el problema de un cepillo viejo es sobre todo mecánico: unas cerdas gastadas hacen peor su trabajo.

Hay que cambiar el cepillo de dientes cada 3 o 4 meses, o antes si las cerdas se ven desgastadas.

Las señales de que ya hay que cambiarlo

Más allá del calendario, el propio cepillo da pistas. Conviene reemplazarlo cuando:

Las cerdas se ven abiertas, dobladas o “despeinadas” , en lugar de rectas y parejas.

El cepillo se ve aplastado o deformado .

Las cerdas cambiaron de color o se notan gastadas.

Si las cerdas se abren antes de los tres meses, puede ser señal de que se está cepillando con demasiada fuerza, algo que conviene corregir porque también puede dañar las encías.

Cuándo conviene cambiarlo antes

Hay situaciones en las que no hace falta esperar a los 3 o 4 meses: