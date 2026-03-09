Cada vez más personas buscan actividades físicas que sean amables con el cuerpo pero, al mismo tiempo, aporten resultados reales para la salud. En ese escenario, correr y caminar siempre figuraron entre las opciones más recomendadas por su accesibilidad y eficacia. Pero, según nuevas investigaciones, existe una alternativa cotidiana que podría ofrecer aún más beneficios para el corazón. Se trata de una práctica sencilla, económica y completamente accesible, que no requiere suscripciones en gimnasios, máquinas ni inversiones en equipamiento especializado. El ejercicio en cuestión es el rucking, una tendencia en crecimiento que combina la simpleza de caminar con el estímulo adicional del peso. Con origen en los entrenamientos militares, se trata de caminar llevando una mochila, chaleco lastrado o cualquier carga estable en la espalda. Este entrenamiento potencia la quema de calorías, aumenta la fuerza y mejora la capacidad cardiorrespiratoria, sin impacto excesivo sobre las articulaciones. El rucking se volvió popular porque transforma una caminata común en una actividad que combina cardio y fuerza en un solo movimiento. Estos son algunos de sus beneficios principales: Aunque es una actividad segura y de bajo impacto, conviene comenzar con progresión para evitar lesiones y aprovechar al máximo sus beneficios. Estas son algunas recomendaciones: