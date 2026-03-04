Cuando se habla de actividad física para mejorar la salud, muchas personas piensan en salir a correr o hacer caminatas rápidas. Sin embargo, existe un ejercicio completo, de bajo impacto y con múltiples beneficios para el organismo que se posiciona como una de las mejores alternativas para el bienestar integral. El ejercicio en cuestión es ni más ni menos que la natación y esta disciplina no solo fortalece los músculos, sino que también impacta de manera directa en la capacidad pulmonar, la salud cardiovascular y la circulación sanguínea. La natación es un tipo de ejercicio físico que combina trabajo aeróbico con resistencia muscular, lo que permite entrenar el cuerpo de manera equilibrada, sin poner en riesgo las articulaciones. Además, al realizarse en el agua, reduce considerablemente el impacto, lo que la convierte en una opción ideal para personas de todas las edades. Uno de los principales beneficios de la natación es la mejora de la capacidad pulmonar gracias a la coordinación entre respiración y movimiento obliga al cuerpo a optimizar el uso del oxígeno, fortaleciendo los músculos respiratorios y aumentando la resistencia física. La natación es un ejercicio aeróbico que estimula el corazón de forma constante y controlada, lo que favorece la circulación sanguínea, ayuda a regular la presión arterial y contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También, y gracias al movimiento permanente de todos los músculos, colabora en el control del colesterol y mejora la oxigenación de los tejidos y es muy efectiva para la pérdida de peso. Otro punto destacado es que activa simultáneamente brazos, piernas, espalda y abdomen, logrando un trabajo muscular completo sin generar sobrecarga en rodillas o tobillos. Entre los principales puntos positivos que tiene la natación se encuentran las siguientes características: