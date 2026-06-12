La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) resolvió presentar una denuncia penal contra su exsecretario general, Jorge Bermúdez, y el exsecretario de Finanzas, Héctor Dos Santos, por el presunto manejo irregular de fondos del sindicato destinados al Fondo de Formación gremial.

La acción judicial será impulsada por el estudio del abogado Diego Camaño, contratado por la federación para analizar el informe final de la auditoría interna realizada sobre las cuentas del sindicato.

Según un comunicado firmado por el actual secretario general de la FUS, Marcos Franco, los abogados concluyeron que “la situación amerita plenamente el pase a la justicia, recomendando formalizar la denuncia correspondiente para que sean los tribunales los que determinen las responsabilidades penales y aplicar las sanciones pertinentes”.

El caso se hizo público meses atrás, cuando la conducción actual detectó que los aportes que las mutualistas realizan por cada trabajador que tienen en planilla —dinero destinado al Fondo de Formación gremial— estaban siendo depositados en otra cuenta.

A fines de julio, la directiva intimó formalmente a ambos exdirectores a devolver la totalidad del dinero depositado en esa cuenta personal, al entender que debía estar bajo administración directa del sindicato. Posteriormente, el 24 de octubre de 2025, la asamblea general de la FUS resolvió la expulsión de Bermúdez y Dos Santos de la organización.

En su defensa, Bermúdez sostuvo en declaraciones a Subrayado que en la cuenta a su nombre quedaba un remanente de 180.000 pesos que sería transferido “en días sucesivos” a la cuenta de la FUS.

El exdirigente afirmó que fue él quien impulsó y aplicó la normativa del período pasado para otorgarle personería jurídica a la FUS, lo que permitió finalmente que la cuenta bancaria pasara a estar a nombre del sindicato.

A partir de ese cambio, indicó, las mutualistas comenzaron a depositar directamente los fondos de formación en la cuenta institucional.