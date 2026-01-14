Aunque muchos infartos parecen ocurrir de manera repentina, los médicos advierten que la mayoría de los ataques cardíacos y ACV no llegan sin aviso. En general, el cuerpo da señales claras días, meses o incluso años antes, pero suelen pasar desapercibidas.

Un estudio internacional mostró que la gran mayoría de las personas que sufre un evento cardiovascular ya tenía uno o más factores de riesgo que podían haberse detectado y tratado a tiempo.

¿Cuáles son los 4 síntomas y señales que anticipan un infarto?

Los especialistas identifican cuatro indicadores clave que aparecen antes de un infarto o un ACV:

Presión arterial elevada

La presión alta daña las arterias de forma silenciosa. Desde 120/80 mmHg ya aumenta el riesgo cardiovascular, incluso si no hay síntomas visibles.

Colesterol alto

El colesterol LDL se deposita en las arterias y forma placas que pueden obstruir el paso de la sangre. Se considera una señal de alerta cuando el colesterol total supera los 200 mg/dL.

Glucosa elevada

El azúcar alta en sangre inflama los vasos sanguíneos y acelera el deterioro de las arterias. Se debe tener en cuenta que los valores desde 100 mg/dL en ayunas ya indican mayor riesgo.

Haber fumado

El tabaquismo daña las paredes arteriales y favorece la formación de coágulos, incluso en exfumadores.

¿Por qué estas señales aparecen antes del infarto?

El infarto no ocurre de un día para otro. Durante años, la combinación de presión alta, colesterol elevado, glucosa alta y tabaco va provocando aterosclerosis, es decir, el endurecimiento y estrechamiento de las arterias. Cuando una placa se rompe o tapa una arteria, se produce el evento cardíaco o cerebral.

¿Cómo reducir el riesgo de tener un infarto?

Para poder reducir el riesgo de tener un infarto, los médicos recomiendan:

Controlar presión, colesterol y glucosa

No fumar

Mantener una alimentación saludable

Hacer actividad física

Dormir bien

Mantener un peso adecuado

Detectar estas cuatro señales a tiempo puede evitar la mayoría de los infartos y salvar vidas.