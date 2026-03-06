En un mundo donde el tiempo libre escasea, encontrar una rutina de ejercicio que sea eficiente se volvió una prioridad para muchos. El HIIT —siglas en inglés de Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad— viene ganando terreno precisamente por eso: sus sesiones son cortas, a veces de apenas 20 minutos, pero sus efectos sobre el cuerpo se extienden mucho más allá del gimnasio. La dinámica es sencilla de entender aunque exigente de ejecutar: se alternan ráfagas de esfuerzo máximo con breves pausas de recuperación. Un ejemplo clásico sería correr a máxima velocidad durante 60 segundos y desacelerar durante 15, repitiendo el ciclo varias veces. La intensidad es tal que el cuerpo no puede sostenerla por períodos prolongados, lo que hace que las sesiones sean necesariamente breves pero sumamente demandantes. Precisamente por esa exigencia, los especialistas recomiendan no practicarlo todos los días. Dos o tres veces por semana es suficiente; el resto de los días, el organismo necesita recuperarse del impacto recibido. Al terminar cada sesión, es común sentir los músculos agotados y la respiración acelerada: señales de que el cuerpo trabajó al límite. Un estudio de la Universidad de Victoria, en Australia, comparó los efectos del HIIT, el ejercicio aeróbico de intensidad moderada y el sedentarismo en más de 500 personas durante tres meses. Los resultados fueron contundentes: quienes practicaron HIIT no solo eliminaron más grasa durante los entrenamientos, sino que también lo hicieron en actividades cotidianas como caminar, nadar o practicar deportes recreativos. Uno de los hallazgos más llamativos fue que las mejoras en el metabolismo de las grasas comenzaban a notarse apenas al mes de práctica constante, y seguían progresando con el tiempo. Sin embargo, los investigadores advirtieron que esos beneficios dependen de la regularidad: sin compromiso sostenido, los cambios metabólicos se diluyen. El responsable de la investigación, el profesor Zeljko Pedisic, subrayó que para que el HIIT funcione como se espera, la frecuencia cardíaca debe superar el 80% de la capacidad máxima del individuo durante los intervalos de alta intensidad. También señaló que esta modalidad resulta especialmente útil para quienes buscan reducir grasa en zonas específicas del cuerpo. Las actividades que se pueden adaptar al formato HIIT son variadas: carreras, bicicleta fija, saltos, ejercicios pliométricos como los burpees, o circuitos con pesas. Esa versatilidad lo convierte en una opción accesible para distintos niveles de condición física. Otra investigación, publicada en el Journal of Physics, comprobó además mejoras significativas en resistencia, velocidad, agilidad y potencia en atletas que incorporaron este método a su rutina. Para quienes buscan resultados visibles sin invertir horas en el gimnasio, el HIIT ofrece una propuesta difícil de ignorar: menos tiempo de entrenamiento, mayor impacto metabólico y una capacidad única para que el cuerpo siga trabajando —quemando grasa— incluso cuando ya terminó la sesión y uno está en el sillón de su casa.