Por qué recomiendan poner un recipiente con bicarbonato de sodio en la heladera.

En la cocina existen numerosos trucos de limpieza, pero hay uno que se volvió especialmente popular por su practicidad: colocar un recipiente con bicarbonato de sodio dentro de la heladera para eliminar los malos olores y neutralizar los aromas fuertes.

¿Por qué el bicarbonato ayuda a eliminar los malos olores de la heladera?

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar gracias a su capacidad para absorber y neutralizar los olores. Por eso, muchas personas colocan un recipiente abierto dentro de la heladera para mantener el interior con un aroma más fresco y evitar que los olores de distintos alimentos se mezclen.

Además de ser un método efectivo, se destaca por su bajo costo y facilidad de uso. No requiere productos especiales ni instalaciones: basta con un poco de bicarbonato para ayudar a conservar un ambiente más agradable dentro del electrodoméstico.

¿Por qué el bicarbonato ayuda a eliminar los malos olores de la heladera? IA Gemini

Beneficios de colocar bicarbonato en la heladera

Incorporar este sencillo truco puede ofrecer varias ventajas:

Reduce los malos olores: ayuda a absorber aromas intensos provenientes de alimentos como quesos, pescados o sobras.

Evita la mezcla de aromas: contribuye a que los distintos alimentos conserven mejor su olor original.

No afecta la comida: no modifica el sabor, la textura ni el aroma de los productos almacenados.

Es una solución económica: el bicarbonato tiene un precio accesible y rinde durante varias semanas.

No requiere mantenimiento complejo: solo hace falta colocarlo en un recipiente abierto.

Beneficios de colocar bicarbonato en la heladera. IA Gemini

Cómo usar el bicarbonato correctamente en la heladera

Para que este truco funcione de la mejor manera, es importante seguir algunas recomendaciones:

Colocar el bicarbonato en un recipiente abierto , como un vaso, una taza o un pequeño bowl.

Ubicar en un estante o en una superficie firme , donde no corra riesgo de volcarse.

No cubrir el recipiente , ya que necesita estar en contacto con el aire para absorber los olores.

Evitar que se humedezca, porque la humedad reduce su capacidad de acción.

Renovar el contenido cada 30 días, aproximadamente, para que continúe siendo efectivo.

Con este sencillo hábito, el bicarbonato de sodio puede convertirse en un aliado para mantener la heladera libre de malos olores de forma práctica, económica y sin alterar la calidad de los alimentos.