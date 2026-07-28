Un estudio científico analizó este método y explicó por qué resulta más efectivo que otros sistemas de lavado.

Antes de comer una fruta, muchas personas solo la enjuagan con agua. Sin embargo, una investigación publicada en el Journal of Agricultural and Food Chemistry encontró que utilizar bicarbonato de sodio puede ser una alternativa más eficaz para eliminar parte de los residuos de pesticidas que quedan en la cáscara.

Los especialistas aclaran que este método no elimina por completo todos los químicos, ya que algunos logran penetrar en la fruta. Aun así, el bicarbonato mostró mejores resultados que el agua corriente y que una solución con cloro utilizada habitualmente en la industria alimentaria.

Un estudio científico analizó este método y explicó por qué resulta más efectivo que otros sistemas de lavado. Generado con IA.

Lo dicen los expertos: ¿Por qué recomiendan lavar las frutas con bicarbonato?

El bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los métodos más recomendados para limpiar frutas después de que investigadores compararan su eficacia con otros sistemas de lavado. El objetivo era determinar cuál lograba remover una mayor cantidad de residuos de pesticidas presentes en la superficie.

Para comprobarlo, los científicos analizaron manzanas tratadas con dos pesticidas de uso común. Tras realizar distintas pruebas, concluyeron que la solución con bicarbonato obtuvo el mejor desempeño para eliminar los residuos que permanecían en la cáscara.

De acuerdo con el estudio, este ingrediente ayuda a degradar algunos compuestos presentes en la superficie de la fruta, lo que facilita su eliminación durante el lavado. No obstante, los autores insisten en que sus efectos tienen un límite y dependen del tiempo que los pesticidas hayan permanecido sobre el alimento.

Qué descubrió el estudio sobre este método de limpieza

La investigación, realizada por especialistas de la Universidad de Massachusetts Amherst y publicada en 2017, comparó tres métodos de lavado: agua del grifo, una solución con cloro y una mezcla preparada con bicarbonato de sodio.

Los resultados mostraron que la solución con bicarbonato necesitó entre 12 y 15 minutos para eliminar completamente los residuos superficiales de los dos pesticidas analizados. Ese tiempo permitió obtener un mejor resultado que el resto de los métodos evaluados.

Sin embargo, los investigadores también detectaron que parte de los pesticidas había penetrado en la pulpa de la fruta después de 24 horas. Cuando eso ocurre, el lavado deja de ser suficiente para eliminarlos por completo.

Qué debes saber antes de usar bicarbonato para lavar las frutas

Aunque el estudio respalda el uso del bicarbonato para reducir residuos superficiales, sus autores aclaran que este método no sustituye otras medidas de seguridad alimentaria ni garantiza que la fruta quede completamente libre de pesticidas.

También señalan que retirar la cáscara elimina una mayor cantidad de residuos que lograron penetrar en el alimento, aunque esa práctica implica perder parte de la fibra, vitaminas y otros nutrientes que se concentran en esa capa.

Por ello, la recomendación es entender el bicarbonato como una herramienta adicional para la limpieza de frutas y verduras, especialmente cuando se consumen con cáscara.