La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió rechazar la inscripción definitiva de cinco entidades que venían operando con una habilitación provisoria en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

Las firmas afectadas son Austral Organización Médica Integral S.A., Rescate Centro S.A., Carra Salud S.A., Pangea S.A. y Codime S.A., todas con inscripción provisoria distinta y ahora dadas de baja del registro.

Por qué se cayeron las inscripciones

En los cinco casos, no se encontró elementos que acrediten que las entidades desarrollaran efectivamente actividades comprendidas en la Ley 26.682.

Las empresas fueron notificadas y tuvieron la posibilidad de presentar documentación para subsanar las observaciones. Ninguna respondió dentro del plazo ni aportó pruebas de estar operando.

También se publicaron edictos en el Boletín Oficial para informar sobre el inicio del procedimiento, un paso previsto por la normativa antes de resolver la baja definitiva.

Qué significa esta baja de las prepagas

A diferencia de una sanción por irregularidades detectadas en la prestación del servicio, este rechazo responde a que las entidades nunca acreditaron estar activas como prepagas ante el organismo de control.

Por eso no hay, en el texto de las resoluciones, indicios de que estas firmas tuvieran una base de usuarios en funcionamiento al momento de la baja.

Las resoluciones, numeradas de la 1238 a la 1242 de 2026, llevan la firma del superintendente Claudio Stivelman y fueron publicadas este miércoles 29 de julio, lo que sugiere una revisión conjunta de inscripciones pendientes.

Cada empresa puede interponer recursos de reconsideración o de alzada, dentro de los plazos de veinte y treinta días respectivamente, o iniciar la acción judicial que corresponda.